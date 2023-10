Pour votre prochain séjour en Estrie, nous vous proposons de découvrir 10 chalets à louer dans les environs. Que ce soit pour ses lieux enchanteurs en pleine nature, pour ses charmants villages ou pour partir à la découverte de ses nombreux producteurs locaux, il y a une multitude d'activités qui vous attendent dans les Cantons-de-l'Est.

En hiver on s'y rend pour le ski, la raquette ou les sentiers balisés de motoneige, à l'automne on admire les couleurs des arbres dans les sentiers pédestres, en été on profite des nombreux lacs, on visite les vignobles et on se régale toute l'année dans les cafés, les fromageries et les restaurants du coin.

Voici 10 chalets à louer dans les Cantons-de-l'Est

COURTOISIE AIRBNB

Laissez-vous charmer par ce magnifique chalet construit en 2022 au coeur de l'Estrie. Avec le ski, les sentiers pédestres et les spas à proximité, toute la famille y trouvera son compte pour se ressourcer et profiter d'une évasion en nature.

6 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Où : Stukely-Sud

299 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Vous aurez l'impression d'être constamment en nature grâce aux grandes fenêtres de ce chalet situé entre Bromont et Magog. Un spa, un foyer au bois, des planchers chauffants, ce chalet vous offre tout pour une agréable immersion en forêt!

8 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Où : Saint-Étienne-de-Bolton

361 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Avec sa construction en bois, son toit cathédrale et son plancher en érable du sous-sol à la mezzanine, ce magnifique chalet au cachet rustique situé au bord de la forêt et de la rivière, a vraiment tout pour plaire.

4 voyageurs · 2 chambres · 1 lits · 1 salle de bain

Où : Saint-Armand

200 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Ce chalet vous promet un séjour inspirant que ce soit pour se reposer, se ressourcer ou pour partir à la découverte de la région du Lac Brome.

5 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 1,5 salle de bain

Où : Knowlton

325 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Ce magnifique chalet en bois rond est situé directement sur les rives du lac Desmarais. En été, vous pourrez profiter d'une planche à pagaie, d'un kayak et d'un canot pour explorer le lac. En hiver, selon les conditions, vous pourrez patiner sur le lac et faire du ski de fond sur le sentier tout près du chalet.

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Saint-Denis-de-Brompton

280 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Ce paradis en montagne est tout équipé pour que vous ayez un séjour des plus agréables. Un foyer intérieur et extérieur, un spa 4 saisons, un jeu d'arcade, vous y trouverez du divertissement pour toute la famille. Veuillez noter qu'il n'y a pas de chambres fermées, tous les lits se situent à la mezzanine. Il est également possible de louer le loft rustique sur le même terrain pour accueillir 4 personnes supplémentaires.

7 voyageurs · studio · 5 lits · 1,5 salle de bain

Où : Notre-Dame-des-Bois

218 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Ce superbe chalet moderne construit en 2023 est parfait pour accueillir de 2 à 3 familles avec des enfants. Avec son spa, son dortoir pour les enfants, son feu, il y a vraiment tout sur place pour un confortable séjour au pied du Mont Orford.

10 voyageurs · 3 chambres · 6 lits · 2,5 salles de bain

Où : Eastman

320 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Vous aurez une vue époustouflante sur les montagnes et le lac à la Truite dans ce chalet de style Suisse. Un lieu convivial et chaleureux qui conviendra aux amateurs de plein-air et d'activités nautiques.

5 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1,5 salle de bain

Où : Adstock

189 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

Avec son design scandinave, ce magnifique chalet à Eastman fait rêver! Profitez de votre séjour dans le Chalet l'Ourson pour faire le plein de lumière et de nature. Situé entre la plage et la montagne, tout le monde y trouvera son compte.

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Où : Eastman

355 $/nuit. Deux nuits minimum.

COURTOISIE AIRBNB

L'Aventurier est un charmant chalet 4 saisons à proximité de Magog. Que ce soit pour les pentes de ski, les sentiers de randonnée et de raquette, la plage du Lac Stuckley ou le Lac Memphrémagog, vous êtes certains de ne pas vous ennuyer durant votre séjour.

6 voyageurs · 3 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Orford

198 $/nuit. Deux nuits minimum.