3 cuvées, 3 cépages, 3 aubaines

Cette semaine, Philippe Lapeyrie nous propose 3 cuvées provenant de 3 cépages qui sont de très belles aubaines!

À voir aussi : 3 cuvées issues d'un seul cépage à moins de 25 $

Un sauvignon de la Loire qui sera impeccable à l'apéro ou avec des entrées froides!

Sauvignon Blanc 2022

François Chidaine

Touraine - Loire - France

Code : 14286521

Prix : 20,30 $

Disponibilités : 55 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 2.5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

Une entrée de fromage burrata, une salade de style taboulé...

Un sauvignon « tout nu et tout cru » se cache sous ce bouchon de liège! Un blanc de la Loire au fruité pur, précis et bien croquant qui sera parfait lors d'un après-midi ensoleillé automnal. Le nez offre des émanations de pomme verte, de lime, de zeste de citron... La bouche est vigoureuse, franche, droite, tonique et d'une agréable fraicheur. N'attendez pas plus de 1 an ou 2 ans pour lui tirer son bouchon.

Un surprenant pinot noir du sud de la France!

Pinot Noir 2021

Hautes Pistes - Aubert & Mathieu

Pays d'Oc - Languedoc - France

Code : 15082758

Prix : 19,70 $

Disponibilités : XX bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

Un plat de boudin noir, du foie de veau, une tartelette de champignons sauvages...

Il y a une version vin blanc (chardonnay) et une version vin rouge (pinot noir) de cette gamme de vin qui est simplement baptisée « Hautes Pistes ». Notre choix s'est arrêté sur le pinot qui en offre beaucoup pour seulement 20 dollars. Si vous n'essayez pas de le comparer à un « grand cru » bourguignon, vous serez, vous aussi, agréablement surpris par la qualité de son fruit. Un flacon à consommer au courant des 2 années à venir.

Un tempranillo ibérique alliant gourmandise et générosité!

Tempranillo 2021

Sierra de Tolono

Rioja - Espagne

Code : 15151186

Prix : 22,70 $

Disponibilités : 20 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Du boeuf ou de l'agneau grillé avec un risotto de champignons sauvages.

Des vignes plantées en haute altitude, une culture biologique, un climat grandement favorable à la viticulture, la réputée zone viticole de la Rioja... Tout est là pour que nous soyons en présence d'un bon rouge espagnol. Le fruité est net, pur, franc, précis et éclatant. On aime et on en redemande un deuxième verre. La bouteille tiendra aisément 3-4 bonnes années en cave.