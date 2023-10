Consommer local en automne

CONSOMMATION - C’est le temps des récoltes et il nous reste encore quelques semaines pour faire des réserves de produits locaux pour la saison froide. Florence-Léa Siry partage quelques trucs et astuces pour conserver les récoltes plus longtemps.

On commence en abordant l’autocueillette ou toute activité d’agrotourisme qui est non seulement bonne pour l’économie, mais aussi pour notre portefeuille. Avez-vous déjà remarqué qu’on gaspille beaucoup moins quand on a fait l’effort de cueillir des fruits et des légumes nous-mêmes?