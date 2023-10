Futur de l'agriculture : partez à la découverte des producteurs de grains

Quand vous pensez à l’alimentation locale, qu’est-ce qui vous vient en tête ? Les pommes croquantes du Québec, le lait des fermes de chez nous ou peut-être la bière de microbrasserie que vous avez goûtée en vacances cet été ?

Manger local, c’est bien sûr tout ceci, mais c’est encore plus, comme les grains ! Chaque jour, les producteurs de grains travaillent fort pour cultiver sur nos terres des grains de qualité, tels que le maïs, le blé, l’orge et l’avoine, mais aussi du soya et du canola, qui seront ensuite transformés en divers produits allant des céréales à déjeuner à la moulée pour animaux en passant par les huiles végétales.

Les grains : fleuron de notre économie

Crédit : les Producteurs de grains du Québec

Les producteurs de grains font vivre l’économie et la sécurité alimentaire de la province. En tant que troisième secteur agricole d’importance au Québec, la production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois dans la province.

Pour s’assurer de la pérennité de leur industrie, les producteurs et productrices de grains mettent en place des pratiques agricoles qui favorisent des sols en santé et productifs.

Ils et elles y arrivent en minimisant le nombre et l’intensité des passages de la machinerie sur le sol, en protégeant le sol à l’aide des résidus de récolte ou d’un nouveau semis de couverture du sol ainsi qu’en effectuant une rotation des cultures, soit de ne pas cultiver le même grain d’une année à l’autre, car le sol aime la diversité.

Prendre soin de la terre

Pour contrer les effets néfastes des changements climatiques, les producteurs de grains installent des bandes riveraines, soit des bandes gazonnées situées entre les cultures et les cours d’eau, afin de prévenir les inondations et l’érosion, mais aussi pour retenir les nutriments dans le sol.

Ils et elles mettent en place des stratégies pour lutter contre des éléments comme le vent, la pluie excessive et la sécheresse, afin de réduire l'érosion et la compaction des sols.

Du côté des engrais et pesticides appliqués sur les terres, des efforts considérables sont apportés afin de minimiser leur utilisation et leur impact sur l’environnement en recourant aux technologies et pratiques dites de précision.

Enfin, une attention particulière est portée à la consommation de carburant, par exemple, en récupérant la chaleur des séchoirs à grains pour diminuer l’utilisation d’énergie non renouvelable à même les fermes.

Agir pour le futur

Crédit : les Producteurs de grains du Québec

Au cours des dernières années, les producteurs de grains se sont engagés à appliquer des pratiques agricoles durables pour préserver notre environnement et assurer la sécurité alimentaire de tout le Québec. Pour ce faire, ils ont étudié et adopté les plus récentes avancées technologiques et scientifiques disponibles.

L’une de ces techniques plus récentes est celle des plantes de couverture, qui consiste à couvrir les sols à l’automne avec des plantes semées après la récolte afin d’éviter un sol nu jusqu’au printemps. Ces semis permettent de protéger les sols et d’assurer leur régénération de la manière la plus naturelle possible.

En privilégiant une production durable dans leurs fermes, les producteurs de grains travaillent et préservent la terre pour les générations futures. En transmettant leur savoir et leurs bonnes pratiques agricoles de génération en génération, ils s’assurent de pouvoir nourrir le Québec de manière saine pour les années à venir.

Apprenez-en plus sur les producteurs de grains et leur agriculture durable en visitant le onsemeauquebec.ca.