Les meilleurs rabais de la semaine du 5 octobre en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 5 octobre 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines pour du jeudi 5 octobre au mercredi 11 octobre 2023.

LES 33 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 5 AU 11 OCTOBRE

MAXI

Poitrines de poulet à 4,77 $/lb (31 % de rabais)

Filet de saumon de l’Atlantique à 8,99 $/lb (35 % de rabais)

Pâtes alimentaires Primo à 1,25 $ (58 % de rabais)

Fromage Saputo (500 g) à 4,44 $ (44 % de rabais)

Raisins verts et rouges à 1,44 $/lb (51 % de rabais)

Courges à 74¢/lb (62 % de rabais)

Poireaux à 2,99 $ (50 % de rabais)

Choux de bruxelles à 1,99 $ (33 % de rabais)

Riz Ben's Original à 5,99 $

Cuisinez un repas bien de saison cette semaine avec les courges en circulaire chez Maxi . En plus d'être délicieuse, cette recette de spaghetti de courge à la carbonara est faible en calories. Voilà un excellent moyen de faire manger de bons légumes aux enfants!

s

SUPER C

Boeuf haché à 3,69 $/lb

Cuisses de poulet à 2,49 $/lb

Beurre Sélection à 4,44 $

Saucisses déjeuner Lafleur (375 g) à 3,97 $

Champignons à 84¢

Asperges à 2,49 $

Ananas à 1,99 $

Patates douces à 99¢/lb

Céleri-rave à 99¢/lb

Radis à 99¢/lb

Chou-fleur à 2,99 $

Épinards à 2,49 $

Avec la belle température qui se prolonge, étirez l'été pour un souper rapide grâce à ce nachos version repas. On utilise le boeuf haché à petit prix chez Super C et on savoure chaque croustille sur la terrasse!

s

IGA

Dinde Flamingo à 1,99 $/lb

Oeufs (12) à 2,47

Si vous êtes de ceux qui célébrez L'Action de grâce en famille, cuisinez la traditionnelle dinde de Thanksgiving comme le font nos voisins américains. La dinde est justement en circulaire cette semaine chez IGA . On vous suggère de recevoir la famille et les amis avec cette savoureuse recette de dinde rôtie, jus corsé au porto et champignons de Jonathan Garnier.

s

Voici quelques précieux conseils de Jonathan pour réussir à tout coup cette parfaite recette de long week-end.

ADONIS

Pilons de poulet à 1,79$ /lb

Céleri à 99¢

Sac d'avocats (5) à 2,99 $

Pommes jaunes à 99¢/lb

Essayez cette succulente recette facile de Pilons de poulet enrobés de bacon et laqués au miel et à la bière, signée Bob le Chef. Faites le plein de pilons de poulet en spécial chez Adonis jusqu'au 11 octobre.

s

WALMART

Brocoli à 84¢

Pommes Gala ou McIntosh à 64¢/lb

METRO

Filet de porc à 3,99 $/lb

TIGRE GÉANT

Framboises ou mûres à 1,87 $

