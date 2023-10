TOP 10 des plus plus beaux et pratiques bacs à compost

Si composter ne fait pas encore partie de vos habitudes quotidiennes, il est grand temps de faire le saut. Voici notre palmarès des plus beaux et pratiques bacs à compost à intégrer dans la cuisine. Voilà une façon ultra simple de redonner à l'environnement!

Peu importe la raison pour laquelle vous repoussez ce projet toujours le projet de compostage à plus tard, il n'est jamais trop tard pour intégrer cette nouvelle habitude.

Les avantages de composter dans la maisonnée sont multiples. Que ce soit pour réduire la quantité de déchets que nous produisons, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou lutter contre les changements climatiques, c'est toujours une bonne idée de que de faire du compost.

TOP 10 des plus plus belles poubelles à compost

Voici une solution chic et pratique pour recycler les déchets de cuisine dans un geste respectueux de l'environnement. Cette poubelle à compost vendue chez Simons vient avec un filtre de charbon qui absorbe les odeurs, si jamais c'est ce qui vous freinait de composter.

Prix : 30 $ chez Simons

Fait en acier inoxydable, ce bac à compost d'une capacité de 4 litres pourra facilement accueillir les restants de table de toute la famille à l'heure du souper. Avec son style épuré, cette poubelle à compost s'harmonise parfaitement à la plupart des cuisines actuelles. On la dépose sur le comptoir et on l'adopte illico.

Courtoisie Canadian Tire

Prix : 37,99 $ chez Canadian Tire

Ce joli bac à compost de comptoir rend le compostage des restes alimentaires plus facile et plus pratique! Robuste, facile à nettoyer et légère, cette petite poubelle à compost vient avec un couvercle hermétique qui aide à conserver les odeurs à l'intérieur et les petits indésirables à l'extérieur. Le panier intérieur est amovible, ce qui rend le nettoyage plus facile que jamais!

Courtoisie Amazon

Prix : 28,99 $ sur Amazon

Cette poubelle de cuisine avec couvercle est parfait si vous cherchez une option à suspendre sous l'évier ou à accrocher sur une porte d'armoire. Adieu odeurs et mouches à fruit grâce à son couvercle scellé hyper pratique au quotidien. Fabriqué en plastique de haute qualité, ce bac à compost vient en quatre jolies couleurs.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais): 26 $ sur Amazon

Si vous avez horreur de vider le bac à compost quotidiennement, celui-ci est pour vous! Avez sa capacité de 10 L, il est parfait pour les grandes familles qui remplissent rapidement le compost avec les déchets alimentaires. Maintenez un environnement propre et frais grâce à son filtre intégré dans le couvercle. Adaptée à toutes les cuisines, cette poubelle à compost est idéale pour les personnes soucieuses de l'environnement.

Prix : 27,99 $ sur Amazon

Conçu pour monsieur et madame Tout-le-Monde, ce bac à compostage aux parois intérieures lisses est très facile à nettoyer. Son couvercle rabattable peut être ouvert et fermé d'une seule main et confine bien les odeurs. Si vous prévoyez transporter la poubelle à compost jsuqu'au bac brun, ce produit est une belle option. Sa poignée robuste facilite le transport du bac lorsqu’il est plein. Composter deviendra vite un véritable jeu d'enfant!

Courtoisie Amazon

Prix : 29,99 $ sur Amazon

Ce bac à déchets alimentaires a été spécialement conçu pour faciliter la collecte des restes alimentaires. Disposant d’un couvercle rabattable et d’une ouverture large, cette poubelle à compost est formidable pour accueillir les déchets alimentaires tombant directement des assiettes après le repas. Son design fin est tout aussi parfait pour le rangement sur le comptoir ou dans un garde-manger. Ce bac à compost devient vite votre allié pour une planète plus verte!

Prix (en rabais) : 29,99 $ sur Amazon

Avec un tel bac à compost, vous n'avez plus aucune bonne raison de remettre le projet à plus tard! Ce modèle se fixe à une station d'accueil magnétique qui se suspend sur le côté de votre poubelle rectangulaire ou mince à rebord, ou vous pouvez la détacher pour l'utiliser sur votre comptoir de cuisine, selon votre préférence. Son couvercle à joint souple permet aux restes de nourriture de respirer. Cela contribue à garder les odeurs sous contrôle et les parasites à l'écart. De plus, son seau intérieur en plastique amovible rend l'entretien des plus facile.

Courtoisie Canadian Tire

Prix : 69,99 $ chez Canadian Tire

Créé pour cohabiter avec d'autres accessoires sur le comptoir de cuisine, ce composteur de cuisine est la clé pour faciliter la première étape du processus de compostage. On adore le fait qu'il soit en silicone flexible, vous permettant de vider le contenu sans devoir récurer.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 58,06 $ sur Amazon

Convertissez vos propres déchets organiques en compost pour enrichir le sol de votre jardin avec cette jolie poubelle. Sa petite taille pratique s'adaptera parfaitement à votre plan de travail de cuisine. Fabriqué en fibre de bambou biodégradable, ce composteur va même au lave-vaisselle.

Prix : 73,43 $ sur Amazon

Tant qu'à s'initier, il faut aussi se munir de petits sacs compostables et biodégradables comme ceux-ci vendus en ligne, dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces.

Courtoisie Amazon

Prix : 4,99 $ pour 20 unités (0,25 $ chaque) sur Amazon