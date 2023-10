De nouveaux livres de recettes à découvrir cet automne

Qui dit automne dit aussi arrivée de nouveaux livres de cuisine sur les tablettes. Laissez-vous inspirer par ces beaux livres pour préparer de la bonne bouffe réconfortante!

Avec le retour à la routine, on aime découvrir de nouvelles recettes de nos chefs préférés.

Cela tombe bien puisque de magnifiques livres de cuisine arrivent sur les tablettes des librairies ces jours-ci.

Si vous aimez la bonne bouffe, ces livres fraîchement sortis du four vous plairont à coup sûr!

10 livres de recette à découvrir cet automne

Dominic Lamirande – alias Dom Cooks sur les réseaux sociaux – est un adepte du glam comfort food, l’art de rehausser des recettes simples et réconfortantes pour en faire des plats frais, savoureux et instagramables! À travers son livre concocté dans le plaisir, il vous invite à célébrer TOUS les moments gourmands, tant les soupers du week-end que ceux des soirs de semaine, sans oublier les lunchs où il réinvente les restants et les collations aux super-aliments. Son approche sympathique, élégante et décomplexée vous donnera assurément envie d’enfiler votre tablier!

Pour Madeleine Arcand et Maxime Morin, le bonheur au quotidien se trouve tout particulièrement dans les repas préparés avec amour et dégustés en prenant son temps. Elles vous invitent à multiplier ces moments de réconfort en mode slow living et slow food avec une grande variété de plats pesco-végétariens d'inspiration scandinave, écoresponsables, nutritifs et tout simplement savoureux.

Des repas de semaine avec les enfants aux apéros avec les amis, du smørrebrød réinventé selon les saisons aux salades croquantes, en passant par des boulettes véganes et des danoises moelleuses, il est toujours temps de cuisiner et de manger de façon plus consciente... en bas de laine de préférence.

Après le succès de son premier livre, Frédérike Lachance-Brulotte, alias Folks & Forks, nous revient avec un autre livre de recettes décadentes. Cette fois-ci, elle choisit de partager son héritage culinaire et de nous faire vivre ses traditions familiales.

L'odeur du bon pain qui se répand dans la maison... Une tranche de pain frais avec du beurre qui fond sur de la mie encore chaude... N'est-ce pas le rêve de tous les gourmand.es?

Dans cet ouvrage exceptionnel, la nutritionniste et spécialiste en science des aliments Christina Blais nous révèle tous ses secrets pour réussir des pains dignes des meilleures boulangeries. Pains de tous les jours au levain et à la levure, miches au fromage, pain roulé raisins et cannelle, miche choco-noisettes, focaccias, pizzas, baguettes, muffins, crêpes, craquelins et plus encore!

S'adressant aussi bien à celles et ceux qui veulent mettre la main à la pâte pour la première fois qu'aux adeptes de boulangerie plus expérimenté.es, Christina vulgarise tous les éléments qui font la différence : les types de farines, la façon de faire son propre levain ou de se servir de la levure, les accessoires à utiliser et les bons gestes à poser.

Des recettes traditionnelles – dont plusieurs inédites – issues des belles régions du Molise et de Naples.

La famille Covone a acquis son excellente réputation dans le monde de la restauration québécoise, notamment avec les pizzérias Bottega, où l'on peut déguster les meilleures pizzas napolitaines hors de l'Italie. Leur marque de commerce? Un savoir-faire incom­parable... et des fours à pizza directement importés de Naples!

Cheffe de talent au restaurant comme à la maison, Giovanna Covone présente 70 recettes familiales rassembleuses, tirées du menu de Bottega, mais aussi de son carnet personnel transmis d'une génération à l'autre. Des entrées aux desserts, en passant par les primi, les secondi, les pizzas, les spécialités de Pâques et celles de Noël, ces plats trouveront leur place dans le quotidien et les célébrations de votre propre famiglia.

Cuisiner, c'est le geste d'amour préféré d'Alexandra Diaz. Elle a créé ce livre pour vous inspirer à partager un bon repas avec du bon monde ou en beau tête à tête avec vous-même.

Caroline Savard (Wooloo) et Maude Michaud (La parfaite maman cinglante) s'allient pour proposer LA bible des recettes pour familles débordées. Cette ode aux soupers-sans-flafla-qui-font-la-job est remplie de soupers simples que les enfants adorent, effet «wow» en prime!

La star végane internationale Jean-Philippe Cyr nous emmène avec lui en voyage! Avec 100 nouvelles recettes délicieuses inspirées de ses périples aux quatre coins du monde, Jean-Philippe nous présente un ouvrage riche en saveurs et en couleurs.

Avec l'humour unique qu'on lui connaît, il nous transporte vers différents horizons avec des plats ensoleillés qui conjuguent fraîcheur et découvertes : burrito chili-lime, salade thaïe mangue et pomme, tofu shish-taouk, fettucines Alfredo aux asperges rôties et aux pleurotes, et bien plus encore!

Un guide simple et illustré pour apprendre à faire son fromage... avec du lait d'épicerie! Fabriquer son fromage à la maison est plus accessible qu'il n'y paraît. Des fromages frais aux fromages affinés, en passant par les produits laitiers fermentés, ce livre propose 30 recettes et des variantes pour tous les niveaux et tous les goûts.

Agrémenté d'une foule de trucs et d'astuces, ce premier ouvrage québécois sur le sujet vous fera profiter de l'expérience de l'auteur, Sylvain Puccini, un formateur passionné et méticuleux. Équipement, ingrédients, méthodes, processus: tout y est détaillé pour vous accompagner pas à pas.

Bien manger sans se ruiner? C'est possible! Ce livre est le guide ultime de la cuisine à petit prix. Vicky Payeur remet au goût du jour de précieux réflexes pour économiser et des astuces pour réduire votre facture d'épicerie.

À cela s'ajoutent ses meilleures recettes, aussi accessibles que gourmandes, pour épargner toute l'année durant. Oubliez les ingrédients coûteux, les aromates utilisés une seule fois, les techniques élaborées et les heures passées devant les fourneaux!

Après tout, les plats les plus savoureux sont souvent les plus faciles à réaliser. La simplicité, ça commence dans la cuisine!

