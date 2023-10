5 activités extérieures à faire cet automne au Québec

L’automne, c’est la saison des contrastes et des surprises. Même si les températures oscillent entre douceur et fraîcheur, ensoleillement et averses, vous n'avez rien à craindre quand vous êtes bien équipé pour arpenter, sillonner et contempler la nature environnante.

Pour partir à l’aventure en tout confort, L’Équipeur vous permet d’habiller toute la famille, de la tête aux pieds, afin que vous puissiez profiter des activités extérieures en restant au sec et au chaud.

Vous avez envie d’admirer les couleurs automnales, tout en profitant de la nature prochainement ?

Voici 5 sorties en plein air à faire cet automne beau temps, mauvais temps :

1. Partir en randonnée

Getty Images

Une randonnée avec toute la famille, entre amis ou en solo avec son fidèle compagnon à quatre pattes est définitivement l’activité tout indiquée pour découvrir de nouveaux paysages automnaux, tout en faisant de l’exercice.

Avant d’entreprendre une sortie en plein air, il faut vérifier que les sentiers convoités conviennent aux enfants ou que les règlements vous permettent d’être accompagné d’un animal de compagnie.

Quoi porter ?

Où faire une randonnée au Québec ?

Parc national d’Oka, Laurentides

Mont Arthabaska, Victoriaville

Parc de la rivière Batiscan, Mauricie

Parc national du Mont-Orford, Cantons-de-l’Est

2. Visiter les marchés publics

Getty Images

Même si les températures se refroidissent, l'automne reste une belle période pour partir à la découverte des marchés publics de sa région.

En plus de faire le plein de fruits et de légumes de saison, les familles en profitent pour aller à la rencontre des producteurs locaux. L’ambiance toujours chaleureuse des marchés publics est une activité automnale idéale à faire avec les enfants.

Quoi porter ?

Quels marchés publics visiter?

Grand Marché de Québec

Marché de la gare de Sherbrooke

Marché public de Baie-St-Paul

Marché Vieux-Aylmer

3. Cueillir des citrouilles

Getty Images/iStockphoto

L’automne est aussi la saison des récoltes ! Outre la cueillette de pommes et de poires, les familles peuvent cueillir leurs propres citrouilles, offertes dans une grande variété de formes, tailles et couleurs.

Puisque la citrouille se cuisine de mille et une façons, il s’agit d’une belle activité à faire avec les tout-petits pour les introduire aux recettes automnales.

Quoi porter ?

Où cueillir des citrouilles au Québec ?

Les Citrouillards, Saint-Eustache

La ferme Le Bunker, Île d’Orléans

La Courgerie, Sainte-Élisabeth

Le Centre d’interprétation de la courge, Saint-Joseph-du-Lac

4. Jouer au touriste dans sa propre ville

Getty Images

Même si les températures chutent en automne, il ne faut surtout pas renoncer à une balade dans sa propre ville. Au contraire, les journées fraîches offrent un environnement idéal pour faire du lèche-vitrine et déguster un vin chaud sur une terrasse ou longer le fleuve à vélo.

Quoi porter ?

Où jouer au touriste dans sa propre ville?

Sillonner le village piétonnier de Tremblant

Balade à vélo sur la Rive-Sud de Québec

Faire les boutiques au centre-ville de Magog

Prendre un café à Carleton-sur-Mer

5. Faire une escapade en camping

Getty Images

Si vous êtes bien préparé et équipé, le camping d’automne est une excellente occasion de vous échapper de la routine du quotidien, en vous reconnectant avec la nature.

Le temps plus frais est le prétexte parfait pour allumer un feu, raconter des histoires, griller des guimauves et admirer les étoiles.

Quoi porter ?

Où faire du camping d’automne au Québec ?

Parc national de Frontenac, Cantons-de-l’Est

Parc national du Mont-Tremblant, Laurentides

Centre touristique du Lac-Simon, Outaouais

Camping des Voltigeurs, Centre-du-Québec

L’Équipeur vous accompagne dans vos activités extérieures grâce à sa grande sélection de chaussures et de vêtements fonctionnels pour toute la famille. Beau temps, mauvais temps, vous pourrez profiter des joies de l’automne !