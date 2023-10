MORUE EN CROÛTE GOURMANDE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : environ 30 minutes

Ingrédients

4 pavés de morue

90 ml (6 c à table) beurre demi-sel, mou

1 citron, le zeste

3 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) miel

60 ml (4 c. à table) câpres, hachées

125 ml (1/2 tasse) feuilles de persil, hachées

125 ml (1/2 tasse) pistaches, concassées

375 ml (1 1⁄2 tasse) chapelure de pain

1 blanc de poireau, en fines rondelles

1 l (4 tasses) feuilles d’épinard

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

125 ml (1/2 tasse) vin blanc

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Assaisonner de sel et poivre les pavés de poissons.

Étape 3

Dans un bol, mélanger le beurre, le zeste de citron, 2 gousses d’ail, le miel, les câpres, le persil, les pistaches et la chapelure de pain. Réserver.

Étape 4

Dans un poêle chaude, faire revenir le poireau dans un peu d’huile, 3 à 4 minutes.

Étape 5

Puis ajouter les épinards, l’ail restant, le vin et poursuivre la cuisson, 5 à 6 minutes. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 6

Dans un plat allant au four, répartir le mélange d’épinard et de poireau, ajouter les pavés de morue, couvrir les pavés du mélange de pistaches et chapelure et laisser cuire au four, 20 minutes. Au besoin, passer sous le gril (broil), 1 minute pour rendre le dessus croustillant.