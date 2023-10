5 conseils pour améliorer la routine du dodo de votre enfant

Les études le démontrent : une bonne routine du soir adaptée à l’âge et aux besoins de votre enfant contribue à l’apaiser et à améliorer son sommeil.

Le rituel du dodo peut aussi être un beau moment en famille : donner le bain, mettre la crème, lire des histoires... Voilà des gestes qui tissent le lien d’attachement entre le parent et son bébé !

Voici des astuces à mettre en place pour trouver le rituel du soir qui convient le mieux à votre famille :

1. Mettez sur pause les activités stimulantes

Pour être efficace, votre routine avant le dodo doit se dérouler dans le calme et sans pression. Commencez par aviser votre enfant que le temps de jeu est terminé, puis invitez-le à ranger ses jouets.

Pour un bébé comme pour un enfant, il importe d’établir un environnement sans distractions, alors évitez les espaces trop bruyants et tamisez les lumières afin de permettre à votre petit de relaxer.

De même, mettez de côté les écrans au moins deux heures avant l’heure prévue du coucher, comme la lumière bleue des tablettes, des téléphones et des téléviseurs stimule le cerveau et peut nuire à la qualité du sommeil.

2. Faites-lui prendre un bain

Le bain est l’une des étapes clés de la routine du dodo. Durant ce moment intime que vous partagez ensemble, vous avez peut-être envie de porter une attention particulière aux produits que vous utilisez.

Pour votre enfant comme pour la planète, optez pour des produits de soins corporels composés d'ingrédients d'origine naturelle et sains.

Les produits devraient être exempts de fragrances ou de parfums artificiels et testés dermatologiquement afin de convenir à la peau délicate de votre bébé.

Ils peuvent comprendre, par exemple, de l'huile d'amande douce, un émollient qui adoucit la peau et l'hydrate en la protégeant des sécheresses, ainsi que de l'extrait de feuille de bleuet, qui possède des vertus protectrices.

Vous pourriez, par exemple, laver votre petit avec un bain moussant nettoyant, puis appliquer un baume visage et joues, particulièrement en hiver quand le froid abîme la peau.

Pour les bébés, une crème de change, qui contient de l'oxyde de zinc, un ingrédient qui bloque l'humidité et évite l'érythème fessier, ou une huile de massage sans plastique, qui apaise la peau sèche, peut également être appliquée à la sortie du bain, juste avant le pyjama.

3. Instaurez un moment lecture

La lecture est bénéfique pour les enfants, peu importe leur âge. Même si votre bébé vous semble encore jeune pour apprécier les livres, le simple fait de vous coller en étant bercé par votre voix lui permet de passer un moment calme et apaisant en votre compagnie.

Ainsi, en préparation du dodo, vous nourrissez son besoin (et le vôtre !) de connexion, de câlins et de proximité. Plus votre enfant grandira, plus il pourra être impliqué dans le choix des livres. Qui sait : il pourra peut-être même lire certains passages avec vous !

4. Misez sur un rituel pour adoucir la séparation

Pour plusieurs enfants, l’heure du dodo est aussi le moment de se séparer du parent. Pour prévenir et contrer l’anxiété de séparation (normale à cet âge, d’ailleurs) qui pourrait survenir au moment de quitter la chambre de votre enfant, établissez un rituel spécial qui permettra de faire le pont entre la nuit et vos retrouvailles au petit matin.

Vous pourriez, par exemple, discuter ensemble de sa journée à l’école ou à la garderie, allumer une veilleuse ou encore dire bonne nuit à ses toutous avec une phrase spéciale que vous auriez inventée ensemble. Pour un bébé, vous pouvez lui offrir une suce, une peluche qui porte votre odeur ou encore, procéder à l’emmaillotement.

5. Suivez les mêmes étapes chaque soir

Peu importe leur âge, les enfants sont sécurisés par la prévisibilité. D’un soir à l’autre, suivez les mêmes étapes de la routine dans le même ordre. Ainsi, votre bébé ou votre enfant saura à quoi s’attendre et ne sera pas surpris de devoir se coucher après la routine !

Évidemment, les étapes de votre rituel du coucher sont appelées à évoluer au fil des mois ou même des années. Vous pourrez ainsi y intégrer le biberon pour bébé ou une histoire à lire ensemble pour un enfant d’âge scolaire.

Enfin, assurez-vous de vous adapter aux besoins et aux goûts de votre enfant, en ajoutant des bisous rigolos pour les toutous ou encore une berceuse, si votre petit aime les chansons. En effet, même les nouveau-nés s’apaisent lorsqu’on leur chante une berceuse !

