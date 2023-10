Cancún et la Riviera Maya : profitez de vacances sous le soleil de deux façons complètement différentes

Que vous souhaitiez vous offrir une escapade détente à la plage ou une aventure pleine d’action, Cancún et la Riviera Maya représentent des valeurs sûres pour un maximum de plaisir sous le soleil du Mexique.

En plus de vous proposer une vaste gamme d’hôtels tout compris pour tous les budgets et les styles de voyage ainsi qu’une belle variété d’excursions, Vacances Sunwing offre un vol quotidien vers Cancún au départ de Montréal, plusieurs vols par semaine au départ de Québec et d'Ottawa ainsi qu’un vol hebdomadaire au départ de Saguenay-Bagotville.

Ainsi, il n’aura jamais été aussi facile d’admirer les paysages époustouflants et variés du Mexique, de profiter de ses côtes étincelantes et d’explorer plus amplement ses lieux légendaires et sa richesse culturelle.

Posez vos valises dans un hôtel cinq étoiles pour adultes

Que ce soit pour un séjour romantique ou pour des vacances entre amis, l’hôtel Platinum Yucatan Princess All Suites Resort and Spa est l’un des mieux cotés de la Riviera Maya avec ses installations de luxe et sa magnifique plage de sable blanc.

L’établissement vous offre non seulement le meilleur des deux mondes avec une piscine tranquille et une autre pour les activités, mais également une variété de restaurants à la carte et de délicieux mets au buffet pour régaler vos papilles.

C’est sans oublier l’accès complet aux installations du Grand Riviera Princess et du Grand Sunset Princess pour relever votre expérience et vous offrir un maximum de luxe et de confort.

Pour un voyage en mode détente :

Faites-vous bronzer sur le sable blanc

Parsemée de chaises longues confortables et de zones ombragées, la plage de l’hôtel invite à une séance de détente et de baignade dans les eaux cristallines de la mer ou encore, dans les piscines scintillantes avec service de bar.

Voguez paisiblement vers Isla Mujeres

La détente promet d’être au rendez-vous lors de cette luxueuse escapade en catamaran vers l’une des plus belles îles au large de Cancún.

Tout au long de la journée, prélassez-vous au soleil avec une boisson rafraîchissante à la main et profitez des magnifiques paysages qui défilent.

Laissez-vous séduire par la cuisine mexicaine

Reconnue pour ses saveurs rafraîchissantes et épicées, la cuisine mexicaine fera immanquablement partie des coups de cœur de vos vacances.

Pour satisfaire votre soif d’apprendre, plusieurs hôtels proposent des démonstrations culinaires, ou encore vivez l’expérience complète avec le partenaire de confiance de Vacances Sunwing sous les tropiques, Nexus Tours, qui propose une visite au marché et l’élaboration d’un menu complet en compagnie d’un chef.

Pour un voyage en mode aventure :

Expérimentez une variété d’activités sportives

De la tyrolienne à la plongée avec tuba dans les cénotes, en passant par une excursion en VTT et une partie de golf sur un parcours de championnat, les occasions de vous offrir une dose d’adrénaline sont aussi nombreuses que variées.

Découvrez l’une des sept nouvelles merveilles du monde

Les voyageurs en quête d’histoire et de culture se feront un devoir de visiter les célèbres sites de Chichén Itzá et de Tulum afin d’en apprendre davantage sur la culture maya.

Suivez votre guide à travers la découverte des mystères de cette civilisation et des vestiges historiques qui font partie intégrante de la richesse culturelle du pays.

Profitez de l’ambiance animée du centre-ville de Cancún

Avec ses restaurants gastronomiques, ses bars et ses divertissements de renommée mondiale, le centre-ville vous propose une ambiance animée à toute heure de la journée.

Si vous avez le cœur à la fête, vous pourrez danser sans limites dans les boîtes de nuit de la ville, telles que The City, Palazzo et Señor Frogs.

