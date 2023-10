Filets de porc et de choux de Bruxelles rôti, bacon, érable et romarin

Ingrédients

Une quinzaine de choux de Bruxelles, coupés en deux sur le sens de la longueur.

2 beaux filets de porc parés coupé en deux

Sel au goût

8 à 10 tranches de bacon épais

2 c. à thé d’épice à steak

2 c. à thé de poivre mignonette

4 branches de romarin frais

1 c. à soupe de jus de citron

1/3 de tasse de sirop d’érable

1 c. à soupe de gingembre frais râpé

3 gousses d’ail en chemises, sommairement écrasées

Préparation

Étape 1

Amener une casserole d’eau salée à grande ébullition.

Étape 2

Cuire les choux de Bruxelles 1 minutes. Égoutter et réserver.

Étape 3

Préchauffer le four à 450 F

Étape 4

Saler les filets de porc sur toutes les surfaces.

Étape 5

Dans un grand faitout assez grand pour contenir les filets de porc et les autres ingrédients, cuire les tranches de bacon jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et encore souples. Réserver le bacon dans un grand cul-de-poule.

Étape 6

Dans la même poêle à frire à feux moyen, incorporer l’ail et le romarin et saisir et colorer les filets de porc dans le gras de bacon de tous les côtés, comme vous le feriez pour des saucisses, de 5 à 7 minutes environs au totale.

Étape 7

Réserver les filets de porc, le romarin et l’ail avec le bacon dans le cul-de-poule.

Étape 8

Incorporer aux autres ingrédients dans le cul-de-poule, les choux de Bruxelles, les épices, le gingembre, le romarin, le sirop d’érable et le jus de citron et mélanger en prenant soin de bien couvrir tous les aliments du mélange d’épices et de sirop d’érable.

Étape 9

Retirer et jeter l’excédent de gras de bacon du fait-tout.

Étape 10

Incorporer tous les ingrédients dans le faitout, d’abord les choux de Bruxelles, côté plat au fond.

Étape 11

Puis, les tranches de bacon ici et là et enfin les filets de porc.

Étape 12

Cuire au four 15 minutes et servir dans le faitout en plat de partage gourmand et généreux.