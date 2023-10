Entrevue

Jean-François Lépine présente « où s’en va la Chine »

Nous recevons l’ex journaliste et ex diplomate Jean-François Lépine. Jean-François lance un livre intitulé Les angoisses de ma prof de Chinois : où s’en va la Chine. Dans cet ouvrage, il nous offre ses impressions sur le présent et l’avenir de ce géant dont les politiques et les réalités ont une influence directe sur nos vies.