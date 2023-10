La Nouvelle Lune d’octobre affectera ces 3 signes astrologiques

Attendue le 14 octobre prochain, la Nouvelle Lune nous fera entrer dans un nouveau chapitre de nos vies amoureuses et professionnelles. Dans la constellation de la Balance, nos émotions seront fortes, en particulier pour les signes d’Air qui seront beaucoup plus sensibles que d’habitude.

Justice, amour, harmonie, équilibre... L'influence de la Balance sera au cœur de cette Nouvelle Lune et c’est exactement ce dont nous avons besoin dans nos relations avec les autres. Que ce soit pour une nouvelle ou une ancienne relation, dans le domaine professionnel, vos amours ou même un conflit, l’énergie de la Nouvelle Lune vous donnera les outils pour cultiver des relations harmonieuses et prospérer. Ce sera l’occasion idéale d’entreprendre de nouvelles relations ou de mettre un terme à une relation difficile ou un conflit. Ce sera également un moment propice pour rechercher l’équilibre dans tous les aspects de votre vie. Recentrez-vous sur vos besoins et votre bien-être pour commencer cette nouvelle lunaison avec plus de légèreté. Finalement, soyez attentifs à vos émotions, l’énergie de l’amour sera puissante durant cette Nouvelle Lune en Balance.

Les 3 signes astrologiques affectés par la Nouvelle Lune d’octobre :

Gémeaux

Romance et créativité sont en l’honneur pour les Gémeaux. Cette Nouvelle Lune sera le moment de se lancer dans de nouveaux projets artistiques. C’est peut-être le début d’une nouvelle relation amoureuse qui vient combler un vide ou l’arrivée d’un nouveau bébé dans votre famille ou les balbutiements d’une nouvelle collaboration créative. Peu importe ce qui vous arrive à l’approche de cette lunaison, gardez toujours en tête que tout est une question d’équilibre et qu’il n’est pas nécessaire de précipiter les choses. Évitez les extrêmes et soyez patients, chaque chose arrive en son temps.

Balance

C’est le moment de penser à vous et de vous accomplir. Sous votre signe, cette lunaison sera une période de réflexion et de remise en question qui vous permettra de prendre les meilleures décisions pour votre bien-être et votre avenir. Faites le ménage autour de vous et dites adieu à ce qui ne vous sert plus pour faire place au renouveau. C’est le moment de se trouver et de briller en solo. Vous avez souvent tendance à vous oublier dans votre besoin d’harmonie avec les autres, mais grâce à cette Nouvelle Lune vous trouverez l’équilibre nécessaire pour exprimer vos besoins et affirmer votre indépendance.

Verseau

Les nouvelles lunes sont le moment idéal pour faire un bilan, se reposer et poser ses intentions pour commencer un nouveau cycle. Durant cette période le Verseau ressentira un grand besoin de calme pour remettre ses idées en place. La lunaison d’octobre vous sera favorable, vos désirs les plus profonds commenceront à être exaucés. Vous profiterez de l’énergie lunaire pour travailler à la réalisation de vos rêves. Vous aurez encore plus de chance de réussir si vos rêves ou vos nouveaux projets impliquent des relations professionnelles, amoureuses ou commerciales.