Le sérum teinté, aussi appelé sérum de teint, est un produit hybride à mi-chemin entre un hydratant et un fond de teint. Ce produit 3 en 1 permet d’hydrater la peau, d’unifier le teint et de camoufler les imperfections. Envie d’une peau lisse, rebondie et éclatante sans surcharger votre visage de produits de beauté? Le sérum teinté est fait pour vous.

Le sérum de teint est parfait pour obtenir un maquillage léger et naturel tout en hydratant, nourrissant et protégeant votre peau. Il s’agit d’un soin polyvalent qui offre un teint unifié pour un effet bonne mine sans utiliser un produit trop couvrant.

Pourquoi utiliser un sérum teinté?

Le sérum de teint est le produit idéal pour routine beauté minimaliste. Il remplace efficacement les fonds de teint traditionnels qui peuvent être lourds à porter au quotidien. Il s’applique beaucoup plus facilement grâce à sa texture liquide et légère et il n’obstrue pas les pores pour laisser votre peau respirer. Avec sa couvrance légère à moyenne, le sérum teinté est votre nouvel allié beauté pour obtenir un look « sans maquillage ».

Le sérum teinté permet :

d’hydrater la peau

de protéger et renforcer la barrière cutanée

de camoufler les imperfections

de lisser les rides et les ridules

d’unifier le teint

de booster l’éclat

de repulper la peau

d’illuminer la peau sans brillance

Comment utiliser un sérum de teint?

Le sérum teinté s’utilise de la même manière qu’un fond de teint classique. On commence par bien nettoyer la peau, ensuite on l’hydrate et puis on utilise quelques gouttes de sérum teinté qu’on applique sur le visage et le cou avec ses doigts pour obtenir un fini naturel ou avec une éponge à maquillage ou un pinceau pour plus de couvrance.

Les 10 meilleurs sérums teintés pour une peau lisse et radieuse :

Grâce à sa technologie à trois sérums, ce fond de teint sans huile offre une couvrance avec un fini mat jusqu’à 24h. Sa formule contient de la vitamine C qui réduit les taches pigmentaires et le ton de peau irrégulier, de l’acide salicylique qui retexturise l’apparence de la peau et de l’acide hyaluronique qui repulpe la peau pour une apparence plus jeune. Offert en 33 teintes, vous aimerez la texture fluide de ce sérum teinté de la marque Clinique.

Prix : 59,50 $ sur Sephora

Ce sérum teinté avec 1% d’acide hyaluronique repulpe comme un sérum tout en offrant la même couvrance qu’un fond de teint. Il hydrate, lisse et illumine immédiatement pour une finition discrète et radieuse. Il est offert en 13 nuances et c’est le produit idéal pour ceux et celles qui recherchent une couvrance légère et un teint radieux.

Prix : 21,99 $ sur Amazon

Avec ce sérum teinté primé d’Ilia vous aurez du maquillage, un hydratant et une protection solaire en une seule étape. Avec sa couvrance légère et lumineuse, ce produit hydrate et resserre l’apparence de la peau sans obstruer les pores, il affine les irrégularités du teint et il rend la peau plus rebondie.

Prix : 65 $ sur Sephora

Ce fond de teint hydratant et léger à couvrance ultra diaphane convient à tous les types de peau. Avec sa texture légère, il procure une sensation naturelle tout en estompant les imperfections et les ridules pour un teint radieux pendant plus de 8h.

Prix : 45 $ sur La Baie

Ce fond de teint ultra hydratant comprend un complexe actif exclusif HydroBounceTM, qui est 5X fois plus hydratant que l’acide hyaluronique traditionnel pour une peau repulpée et lumineuse. Avec sa texture fluide et respirante,le sérum Glowy Super Skin illumine et unifie l’apparence de la peau grâce à sa couvrance impeccable qui dure toute la journée.

Prix : 57 $ sur Sephora

Ce sérum teinté de la marque Rose Inc est le produit parfait pour un look «sans maquillage». Son léger voile de couleur unifie le teint sans obstruer les pores pour obtenir un éclat naturel et uniforme.

Prix : 66,50 $ sur Sephora

Avec sa couvrance moyenne, ce sérum teinté offre un fini naturel qui ressemble à votre peau. Son complexe super-sérum illumine, lisse et hydrate et sa technologie Hydroflex bouge avec la peau pour qu’elle ne se déforme pas. En plus de facilement couvrir les imperfections, il réduit également l’apparence des pores, des ridules et des rides.

Prix : 25 $ en solde sur Sephora

Grâce à ses ingrédients nourrissants, ce sérum teinté illumine votre teint tout en prenant soin de votre peau. Il contient de la noisette qui nourrit et protège la peau de la déshydratation et du jojoba qui nourrit la peau sans laisser de résidu graisseux.

Prix : 62 $ sur Sephora

Ce sérum hydratant est idéal pour obtenir un teint radieux sans maquillage. Il est composé de 4 huiles nourrissantes et d’extraits de plantes qui illuminent l’apparence de la peau. Vous pouvez l’utiliser seul pour un éclat visible ou sous le maquillage pour un fini frais.

Prix : 35 $ sur Sephora

Ce fond de teint sérum de Bobbi Brown contient 25 ingrédients pour vous offrir une peau plus saine, plus éclatante et plus rebondie. Il adoucit, repulpe la peau et réduit l’apparence des ridules sèches tout en vous protégeant des rayons UVA/UVB, de la pollution et de la lumière bleue qui ternissent la peau.