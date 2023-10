Les meilleurs rabais de la semaine du 12 octobre en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 12 octobre 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines pour du jeudi 12 octobre au mercredi 18 octobre 2023.

LES 32 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 12 AU 18 OCTOBRE

MAXI

Pommes de terre blanches à 1,25 $ (58 % de rabais)

Soupe aux tomates à 44¢ (56 % de rabais)

Pâté au poulet St-Hubert à 4,44 $

Pépites de poulet Flamingo à 4,44 $

Poulet haché à 3 $

Truite à 7,88 $/lb

Thon pâle en conserve à 1 $

Sauce pour pâtes Catelli à 1,25 $ (53 % de rabais)

Tomates en dés à 2 pour 3 $ ou 1,50 $ chaque

On fait de la place à la viande blanche au menu cette semaine! Cette recette de polpettes au poulet du chef Jonathan Garnier est un vrai régal. Faites le plein de poulet haché pour créer vos propres boulettes au Maxi . Vous nous remercierez plus tard!

SUPER C

Boeuf à ragoût à 4,77 $/lb (50 % d'économie)

Cubes de boeuf à ragoût à 4,99 $ /lb (50 % d'économie)

Filets de porc frais à 2,99 $/lb (50 % d'économie)

Pois tendres et maïs en conserve à 99¢

Pâtes Barilla à 1,27 $ (50 % d'économie)

Yogourt grec Liberté à 1,99 $ (50 % d'économie)

Fraises à 2,49 $ (50 % d'économie)

Oranges à 2,99 $ (50 % d'économie)

Poivrons verts extra gros à 99¢/lb (50 % d'économie)

Tomates rouges en grappe à 99¢/lb (50 % d'économie)

Oignons rouges à 99¢/lb (50 % d'économie)

Carottes en feuilles à 99¢ (50 % d'économie)

Saucisses ROMA à 3,74 $ (50 % d'économie)

Saumon en conserve à 2,34 $ (50 % d'économie)

Noix de cajou à 3,99 $ (50 % d'économie)

Cuisinez un repas automnal réconfortant à souhait avec ce boeuf braisé à la bière et aux oignons doux. On se rend chez Super C pour se procurer les cubes de boeuf à ragoût qui sont justement en circulaire jusqu'au 18 octobre.

METRO

Boeuf haché à 3,99 $/lb (45 % de rabais)

Poulet entier à 1,99 $/lb (40 % de rabais)

Poires à 99¢/lb

Mélange de salade Attitude à 2 pour 4,98 $ (50 % de rabais)

Tomates raisins de serre à 2 pour 3,98 $ (50 % de rabais)

Rien de mieux qu'un délicieux chili con carne tout simple pour un soir de semaine. On le prépare avec le boeuf haché à petit prix toute la semaien chez votre épicier Metro et on fait le plein de légumes aussi en circulaire cette semaine pour un mets rempli de saveurs!

ADONIS

Poitrines de poulet à 4,77 $/lb

Clémentines à 1,49 $/lb

WALMART

Framboises à 1,87 $ (économisez 2,10 $)

