Philippe Lapeyrie présente 3 petits bijoux à bon prix!

Un blanc sicilien aussi salivant que rassasiant!

Etna Bianco 2021

Le Sabbie Dell'Etna - Firriato

Sicile - Italie

Code: 14427638

Prix : 21,45 $

Disponibilités : 80 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des produits de la mer en coquillage et/ou en écaille tel des huîtres ou des crevettes.

C'est tellement mon genre de blanc que cet insulaire produit italien! Ses fins et élégants arômes de fleurs blanche et craie à tableau sont quasi-irrésistibles. Son gustatif tendu, vivifiant et grandement « all dente » lui donne des petits airs chablisien ou même sancerrois. C'est diablement bon et j'en ai allongé 3 flacons dans ma réserve pour nos soirées 5 à « huîtres »! En le servant au courant des 18 mois à venir, vous ferez plaisir à la famille et aux amis.

Un gamay bourguignon qui sera impeccable avec des entrées à partager!

Gamay 2021

Pierres Plates - Domaine Moillard

Coteaux Bourguignons - Bourgogne - France

Code : 14714645

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 24 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

Des terrines de gibiers, des cubes de flancs de porc, du boudin noir...

Ce n'est certes pas un « grand cru » que ce rouge de Bourgogne ! C'est plutôt un gouleyant, jeune et fringant gaillard qui offrira le meilleur de lui-même si vous le servez bien rafraîchi. Frais, passe-partout, honnête, glissant, sans grande profondeur... À boire lors des 2 années suivant son achat.

Un rouge bordelais entré de gamme exclusivement fait de merlot!

Merlot 2021

Château La Mothe du Barry

Bordeaux Supérieur - France

Code : 10865307

Prix : 16,65 $

Disponibilités: bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 2,2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Une salade de betteraves, un roast-beef, un gigot d'agneau...

Ce sympathique rouge en appellation Bordeaux Supérieur en offre beaucoup pour moins de 17 dollars la bouteille ! Ses tanins sont lisses et élégants. C'est tout en fraicheur et aucunement asséchant en bouche. Un cru sans grande promesse qui pourra être servi en semaine comme le week-end. N'oubliez pas la bouteille plus de 3-4 ans dans votre cachette secrète pour éviter les déceptions.