7 accessoires pratiques pour décorer vos citrouilles

Avez-vous prévu de décorer des citrouilles en famille pour Halloween cette année? Nous avons les accessoires parfaits qui vous accompagneront dans cette activité. Des outils pratiques pour sculpter les citrouilles, des peintures phosphorescentes, des autocollants originaux, des emporte-pièces et même des tatouages temporaires. Vous aurez les plus belles citrouilles du quartier grâce à ces 7 accessoires pratiques et faciles à utiliser.

À lire aussi : 10 cadeaux pour Halloween qui ne sont pas des bonbons

À lire aussi : Des idées d’inspiration pour décorer vos citrouilles à l’Halloween

Les accessoires indispensables pour décorer vos citrouilles

COURTOISIE AMAZON

Cet ensemble de sculpture comprend 29 outils pour vous aider dans la décoration de vos citrouilles. Une scie double face pour couper la tête de la citrouille, une cuillère pour retirer la chair, des bougies led et une tonne d’emporte-pièces pour créer des visages effrayants sans avoir à utiliser des couteaux.

Prix : 29,99 $ sur Amazon

COURTOISIE AMAZON

Cet ensemble est idéal pour les personnes plus expérimentées dans la sculpture de citrouilles. Il comprend la scie à coupe droite, un couteau large pour couper, un petit couteau pour la sculpture fine et une cuillère à fruits aiguisée des deux côtés pour enlever la pulpe et les graines.

Prix : 17,99 $ sur Amazon

COURTOISIE AMAZON

Voici l’accessoire parfait pour les personnes qui adorent sculpter les citrouilles. Ce livre vous propose 60 pochoirs originaux pour décorer vos citrouilles. Des visages rigolos, des maisons hantées, des fantômes mystérieux...Il y en a pour tous les styles.

Prix : 9,95 $ sur Amazon

COURTOISIE AMAZON

Si vous préférez peindre vos citrouilles, cet ensemble de peinture phosphorescente est fait pour vous! Les enfants seront ravis de voir leurs créations d’Halloween briller dans la noirceur. Le lot inclut 6 couleurs de peinture acrylique de haute qualité qui convient à la plupart des surfaces comme le bois, le papier, la toile et le carton.

Prix : 21,99 $ sur Amazon

COURTOISIE AMAZON

Les petits et les grands pourront facilement décorer leurs citrouilles avec cet ensemble de 60 autocollants. Vous pourrez créer des visages mignons et amusants sans avoir à sculpter vos citrouilles grâce à ces autocollants robustes et durables.

Prix : 14,99 $ sur Amazon

COURTOISIE AMAZON

Ces marqueurs sont non toxiques, sûrs, à séchage rapide et avec une finition opaque et brillante très résistante. Avec une encre acrylique hautement pigmentée, ils sont idéals pour l’intérieur et l’extérieur.

Prix : 17,99 $ sur Amazon

COURTOISIE AMAZON

Saviez-vous que vous pouvez utiliser des tatouages temporaires pour décorer vos citrouilles? Les enfants auront assurément du plaisir à décorer avec cette façon simple et amusante. Vous pouvez également utiliser des tatouages phosphorescents qui brilleront dans le noir.