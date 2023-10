Laureole, lapine errante, cherche son match parfait

Laureole, une lapine adulte au charme indéniable, a trouvé refuge à la SPCA de Montréal après avoir été secourue par un groupe de bénévoles dévoués spécialisés dans la capture des lapins errants.

Cette sympathique boule de poils se montre un peu timide au premier abord, mais elle adore passer du temps en compagnie des humains lorsqu’elle se retrouve dans un environnement accueillant.

Saviez-vous que le lapin est un animal grégaire qui possède un langage social très développé? Il a besoin de la compagnie d’un autre lapin pour exprimer l’étendue de ses comportements naturels.

Courtoisie SPCA de Montréal

C’est pourquoi Lauréole serait ravie d’être adoptée par une famille ayant déjà un lapin. Bien sûr, il faudra prévoir une rencontre graduelle entre les deux compagnons; les équipes de la SPCA de Montréal sauront vous indiquer la marche à suivre.

Vous ne vivez pas déjà avec un lapin? Vous pouvez adopter Laureole avec un autre de nos merveilleux lapins!

Cette belle lapine est une grande amatrice de légumes et n’est pas du tout difficile en matière de nourriture. Elle est même très gourmande!

Comme tout autre lapin, Laureole apprécie les moments de liberté lui permettant de bondir et de faire de l’exercice. Elle aime aussi gruger, creuser et fouiller : il est important de lui donner plusieurs jouets et activités pour la stimuler.

Laureole est à la recherche d’une famille capable de comprendre ses inconforts, qu’elle communique clairement. Ses nouveaux gardiens devront être en mesure de l’écouter et de respecter ses limites.

La jolie Laureole a su conquérir le cœur de tout le personnel de la SPCA de Montréal, qui espère ardemment qu’elle trouvera rapidement un foyer aimant qui saura apprécier sa personnalité attachante.

Courtoisie SPCA de Montréal

Si vous cherchez une petite compagne au tempérament unique, Laureole pourrait bien être la partenaire idéale pour vous. Venez la rencontrer à la SPCA de Montréal sans tarder!

Un engouement sans précédent pour les lapins domestiques

Les lapins sont de plus en plus populaires dans les foyers québécois. Mignons, doux, joueurs, silencieux, capables d’être affectueux et d’apprendre à utiliser une litière, ils représentent une belle option pour les gens vivant en appartement ou qui sont allergiques à d’autres animaux.