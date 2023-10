Le 9h45

Pourquoi tant de haine?

Léa Clermont-Dion aborde un sujet important qui est vraiment dans l’air du temps : la haine. On a l’impression qu’il y en a de plus en plus autour de nous. Avec elle, on va essayer de comprendre d’où elle vient et comment, comme société, on peut essayer de la déconstruire.