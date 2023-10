La technologie au service des arts pour des artistes de Montérégie

La technologie au service des arts, c’est le projet que mène Culture Montérégie. Le but de ce projet est de faire rayonner 8 artistes de Montérégie dans une galerie 3D. Dans cette galerie, le visiteur est plongé dans 8 univers distincts qui présentent chaque artiste. On retrouve des vidéos 360 présentant les 8 lieux de création et les processus créatifs de chacun. Dans chaque lieu, à chaque semaine, on ajoute des vidéos et des photos qui permettent de suivre l’artiste dans l’évolution de son œuvre.

Pour plus d'informations, visitez: http://vvm.quebec/