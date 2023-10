La chimie des huîtres

Elles sont riches en minéraux et en vitamines et c'est le moment d’en profiter: les huîtres fraiches sont arrivées! Avec notre chimiste Normand Voyer, on va mieux en apprendre sur leur culture particulière, sur le fascinant procédé qui amène certaines huitres à la fabrication d’une perle et on va aussi avoir l’avis scientifique quant à leurs propriétés aphrodisiaques.