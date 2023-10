10 beaux chalets Airbnb à louer à Carleton-sur-Mer

Prenez la clé des champs et réservez une escapade de rêve dans l'un de ces 10 jolis Airbnb à louer à Carleton-sur-Mer, dans la magnifique Baie-des-Chaleurs.

Que ce soit pour planifier un prochain road trip ou pour aller faire de la randonnée pédestre en Gaspésie , cette liste de charmants chalets à louer pourrait vous donner l'envie soudaine de réserver un séjour à Carleton-sur-Mer.

Et ça tombe bien puisque ce ne sont pas les activités qui manquent à Carleton-sur-Mer !

10 CHALETS À LOUER À CARLETON-SUR-MER

Située directement sur la rive de la Baie-des-Chaleurs dans un sanctuaire d'oiseaux migrateurs, cette magnifique propriété saura vous charmer à coup sûr. Elle se démarque par son site enchanteur et grâce à son look contemporain. Voilà l'endroit parfait pour passer du bon temps en famille ou entre amis ou tout simplement pour décrocher à Carleton-sur-Mer.

6 voyageurs · 3 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

224 $/nuit. Deux nuits minimum.

Construit avec amour, ce petit paradis en bord de mer est le chalet rêvé pour un prochain séjour en Gaspésie. Avec la mer à perte de vue comme toile de fond, gageons que ce Airbnb douillet et moderne répondra aux besoins des plus exigeants d'entre vous. Impossible de ne pas tomber sous son charme, et ce, peu importe la saison!

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

194 $/nuit. Trois nuits minimum.

Situé dans la célèbre Baie-des-Chaleurs, dans une maison centenaire sur un domaine forestier avec accès à une plage privée, le penthouse de la Villa Meredith vous charmera sûrement par son aspect unique, ses vastes espaces, ses utilités et sa tranquillité incomparable.

5 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

190 $/nuit. Trois nuits minimum.

Située à quelques pas de la mer, près de la nature et de tous les services de Carleton-sur-Mer, cette chaleureuse maison vous permettra de décrocher pleinement. Que ce soit pour les amateurs de pêche, les amants de la marche en forêt ou les fervents de VTT, l'endroit est tout indiqué.

En hiver, c'est un paradis pour pratiquer le ski de fond, la raquette ainsi que la motoneige, grâce aux sentiers accessibles à proximité du chalet.

10 voyageurs · 5 chambres · 5 lits · 2 salles de bain

Où : Carleton-sur-Mer

279 $/nuit. Sept nuits minimum.

Envie de vous détendre? Ce Airbnb au revêtement en bois vous fera décrocher de la routine illico. Profitez du poêle à bois tout en contemplant la magnifique vue, du lever au coucher du soleil. La maison est isolée et se trouve sur un terrain de 100 acres. Rien de mieux pour se ressourcer!

4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

240 $/nuit. Deux nuits minimum.

Profitez de ce mignon logement au centre de toutes les attractions de Carleton-sur-Mer. Situé à 2 minutes à pied de la plage municipale, cette adresse est à mettre à votre liste d'envies pour un séjour éventuel en Gaspésie.

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

120 $/nuit. Trois nuits minimum.

Neuf et douillet, ce Airbnb est situé à seuelement 5 minutes de marche de la mer et des commodités. Sur place, vous aurez accès à tout ce qu'il faut pour vous détendre ou encore pour préparer de bon repas sur le barbecue. Un coin repas extérieur permet de manger en extérieur et de profiter de l'air salin de la mer.

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

140 $/nuit. Quatre nuits minimum.

Ce chalet 4 saisons offre une vue 360 sur le magnifique mont Saint-Joseph et la mer. Son escalier permettant d'accéder à la mer à partir du terrain en fait un véritable coup de coeur! Les quelques heures de route pour s'y rendre valent largement la peine.

Cet Airbnb est l'endroit parfait où aller passer du bon temps entres amis ou en famille. Que ce soit pour la randonnée, le ski, la voile, le kayak ou la nature, il y a de fortes chances qu vous y trouviez votre compte!

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

170 $/nuit. Trois nuits minimum.

Cette propriété en bord de mer est le plan parfait pour de prochaines vacances que vous souhaitez vivre en plein air! On adore la piscine privée avec vue qu'offre ce Airbnb pouvant accueillir jusqu'à 10 voyageurs. Passez le mot aux proches et réservez sans tarder avant que le calendrier ne se remplisse.

10 voyageurs · 5 chambres · 6 lits · 2 salles de bain

Où : Carleton-sur-Mer

499 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Cet appartement est une construction neuve hyper lumineuse, si c'est le genre d'endroit que vous recherchez. Avec sa vue imprenable sur la baie des chaleurs et à proximité du centre-ville de Carleton-sur-Mer, cette adresse est un bon plan pour un séjour de quelques jours ou quelques semaines. L’appartement contient tout ce qu’il faut pour accueillir confortablement deux personnes.

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Carleton-sur-Mer

99 $/nuit. Six nuits minimum.