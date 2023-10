10 incroyables chalets Airbnb à louer à Sainte-Luce-sur-Mer

Célèbre pour sa plage de 2,5 kilomètres, Sainte-Luce-sur-Mer est toujours un bon plan pour des vacances au bord de l'eau. Voici 10 incroyables chalets à louer à Sainte-Luce-sur-Mer pour contempler le fleuve et ses magnifiques couchers de soleil.

10 CHALETS À LOUER À SAINTE-LUCE-SUR-MER

La maison Bella Vista est située en face de la mer et d'une plage. La vue et les couchers de soleil qu'on peut admirer sur place sont à couper le souffle. Il est même parfois possible d'observer des phoques qui s'y prélassent à l'occasion. Vous pourrez faire des feux extérieurs, au son des vagues! Rien de plus relaxant... Son garage a été converti en salon d'été dans lequel vous pourrez admirer le fleuve de la fin mai jusqu'à la fin octobre.

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Où : Sainte-Luce

149 $/nuit. Trois nuits minimum.

Ce Airbnb est une petite maison/chalet sur deux étages et à l'architecture toute particulière. Sa finition intérieure est principalement composée de bois; ce qui la rend particulièrement chaleureuse, propice au repos et au ressourcement. Les amoureux de la nature seront choyés par la beauté des paysages et son point de vue tout à fait unique sur le fleuve.

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Où : Sainte-Luce

140 $/nuit. Trois nuits minimum.

Ce magnifique chalet au bord de la mer est situé en plein coeur de l'anse Sainte-Luce. Il s'agit d'une construction récente et spacieuse, idéale pour les vacances en famille! À seulement quelques pas de la plage, ce Airbnb a tout pour plaire aux voyageurs de passage dans cette belle région touristique. Le chalet renferme tout ce dont vous aurez besoin pour passer un séjour des plus agréables!

Courtoisie Airbnb

9 voyageurs · 3 chambres · 5 lits · 2 salles de bain

Où : Sainte-Luce

250 $/nuit. Deux nuits minimum.

Au coeur de l'anse de Sainte-Luce, cet appartement en rez-de-jardin vous offre une vue à couper le souffle sur la plage et le Saint-Laurent. Ce logement est parfait pour les familles ou les voyageurs qui souhaitent explorer la plage et les attraits touristiques des environs.

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Sainte-Luce

125 $/nuit. Deux nuits minimum.

Situé à moins de 15 minutes de Rimouski, en plein coeur du petit village de Ste-Luce-sur-Mer, cet adorable chalet vous offre un aménagement rassembleur, spécialement conçu pour y vivre vos plus beaux moments en famille ou entre amis. Vos vacances à la mer à Sainte-Luce seront inoubliables!

Courtoisie Airbnb

10 voyageurs · 5 chambres · 5 lits · 2 salles de bain

Où : Sainte-Luce

385 $/nuit. Deux nuits minimum.

Voici un petit chalet très confortable attenant à une autre unité en location à Sainte-Luce-sur-Mer. Dans un secteur paisible et à quelques minutes à pied de la plage, l'endroit vous fera certainement passer du bon temps en couple ou entre amis. Et à ce prix, ce n'est pas la peine de s'en priver!

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Sainte-Luce

105 $/nuit. Trois nuits minimum.

La Villa Calypso saura vous charmer avec son panorama unique sur la baie de Sainte-Luce. Vous y trouverez toutes les commodités à l'intérieur pour rendre l'escapade des plus agréable. Son emplacement privilégié vous offrira un point de vue inoubliable pour observer la vie marine ainsi que des couchers de soleil à couper le souffle.

Courtoisie Airbnb

8 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 2 salles de bain

Où : Sainte-Luce

269 $/nuit. Deux nuits minimum.

Situé à 10 minutes de Rimouski et de Mont-Joli, dans l’anse devant le fleuve et la plage de Sainte-Luce-sur-Mer, ce chalet vous fera décrocher pleinement du quotidien. Sa magnifique terrasse sur le toit promet une vue incroyable sur le fleuve!

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Sainte-Luce

103 $/nuit. Pas de nuit minimum.

Cette maison au cachet rustique et en bord de plage saura vous charmer à Sainte-Luce-sur-Mer. Toutes les commodités offertes par la propriété entièrement meublée vous offriront la tranquillité d'esprit dont vous rêvez tant! Accès direct à la plage, vue à couper le souffle et coucher de soleil à faire rêver vous attendent sur place.

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Sainte-Luce

185 $/nuit. Sept nuits minimum.

Quiconque voudra relaxer dans cette petite maison située en bordure du fleuve st-Laurent. La maison est située à Sainte-Luce, à quelques minutes en voiture de la plage du même nom et de quelques restaurants. Près de tous les services, vous passerez d’agréables vacances! En bonus, la vue est hallucinante à partir du chalet...

Courtoisie Airbnb

5 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Sainte-Luce

158 $/nuit. Quatre nuits minimum.