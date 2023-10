Si vous ne prévoyez pas utiliser votre spa régulièrement cet hiver, il vous faudra procéder à sa fermeture de façon imminente. Voici comment fermer un spa pour l'hiver grâce aux précieux conseils de Nicolas Guillotte, un expert en la matière.

En suivant les quelques étapes contenues dans cet article, vous pourrez être confiant de retrouver votre spa dans un état impeccable la saison prochaine.

Comment fermer un spa pour l'hiver

1. Sortir la cartouche de filtration et la nettoyer;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

2. Ajouter un produit pour récurer la tuyauterie et laisser fonctionner le temps requis;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

3. Arrêter le disjoncteur (breaker) du spa;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

4. Vidanger le spa à sec, le nettoyer et le rincer;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

5. Souffler/aspirer le spa dans tous les jets, succions et buses d'air afin que le spa soit complètement à sec;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

6. Si votre spa est muni d'un souffleur, repartir le disjoncteur quelques secondes pour activer le souffleur et purger ces tuyaux;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

7. Repasser un 2e tour pour s'assurer que tous les tuyaux et buses sont bien vides et qu'il ne reste plus d'eau.

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

Au besoin ouvrir le panneau et souffler directement à partir des équipements de circulation (pompe);

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

8. Aspirer et/ou souffler la ligne de vidange du spa;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

9. À ce stade, si vous n'êtes toujours pas confiant d'avoir aspirer l'entièreté de l'eau dans les tuyaux, vous pouvez y ajouter de l'antigel. Sachez que la plupart des antigels ne sont pas fait pour être laissés en contact avec l'acrylique. Donc il sera impératif d'essuyer la cuve après l'ajout d'antigel. Conséquemment, un antigel non toxique et fait pour les spas est recommandé;

10. Assécher le spa en totalité et nettoyer avec un produit antibactérien pour éviter la propagation des bactéries durant l'hiver;

11. Ajouter un support pour supporter le poids de la neige pour éviter le bris du couvercle (styromousse central ou planche de bois comme sur la photo ci-dessous);

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

12. Avant de finaliser, si vous n'avez pas encore ouvert le panneau principal qui se situe sous le clavier du spa, ouvrez-le. Regardez si tout semble en règle et que les pompes et autres équipements sont biens hivernisés;

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

13. Ajouter une toile de protection pour sceller le tout. Il faut se rappeler que le couvercle de spa n'est pas étanche et si rien n'est ajouté par dessus, l'eau pourrait rentrer de nouveau et anéantir les efforts d'hivernisation du spa.

Courtoisie Piscines et Spas POSEIDON

Le meilleur moment pour fermer un spa

Si vous vous demandez quel est le meilleur moment pour procéder à la fermeture de votre spa, c'est idéalement avant la toute première neige.

« Il s'avère un peu risqué de travailler avec de la neige et de la glace sous nos pieds. Donc idéalement, on ferme le spa pour l'hiver au plus tard à la fin novembre dans la plupart des régions du Québec », affirme Nicolas Guillotte, président et fondateur de Piscines et Spas POSEIDON *.

Cela dit, vous pouvez débuter l'hivernisation à tout moment.

Quels produits sont nécessaires pour la fermeture d'un spa

Voici le principal dont vous aurez besoin pour hiverniser un spa à la maison :

Si vous avez le moindre doute ou s'il s'agit de votre toute première hivernisation de spa, faites affaire avec des spécialistes! Faites toutefois attention, car un pisciniste n'est peut-être pas un spécialiste de spa.

Il y a plusieurs éléments qui sont différents et qui nécessitent des connaissances précises.

Ce qu'il faut savoir si on veut laisser fonctionner le spa durant l'hiver

Selon M. Guillotte, il est primordial d'aller vérifier son spa au minimum 2 fois par semaine pour être certain que tout fonctionne normalement.

« Si le spa est maintenu à 90 °F et plus, il pourra aisément conserver sa chaleur pendant 3 jours avant de geler. Donc, cela vous laisse du temps si le spa a une panne électrique ou un problème technique », ajoute notre spécialiste précisant qu'il recommandé de le maintenant à 85 °F minimum pour éviter le gel.

Par ailleurs, le temps de filtration devrait être programmé à un miminum de 12h sur 24h, mais recommandé à 24h/24.

Idéalement, changez l'eau du spa avant l'hiver pour essayer de conserver la même eau durant toute la saison.

Il faut aussi faire attention au retrait de la neige ou de la glace sur le spa après avoir reçu des accumulations. Ceci peut endommager le couvercle du spa.

Conséquemment, il est recommandé de faire bien attention à toute manipulation du couvercle de spa durant l'hiver. Le vinyle étant très rigide, ce dernier déchire facilement. Il faut à tout prix éviter de laisser plusieurs pouces de neige s'assumuler sur le couvercle, car il pourrait s'abimer.

Autrement, on surveille le niveau d'eau du spa régulièrement pour s'éviter de mauvaises surprises. Il se peut que le couvercle ne soit pas complètement étanche. Si le spa perd trop d'eau par évaporation ou fuite, le système de chauffage va cesser et vous risquez à ce moment-là un bris par le gel.

En résumé, faites vos vérifications et ajustements régulièrement durant la période hivernale si vous comptez continuer à vous en servir!

Autrement, il s'avère plus logique de l'hiverniser. Vous aurez moins de soucis.

*À propos de Piscines et Spas POSEIDON

Leader en service d'entretien et de réparation pour piscines et spas, Piscines et Spas POSEIDON est en opération depuis 2002.

Avec plus de 40 employés formés et certifiés et plus de 20 camions sur la route, l'entreprise fondée par Nicolas Guillotte a su développer une expertise dans le secteur résidentiel et commercial. Elle offre ses services pour besoins et spas sur la Rive-Sud et sur l’île de Montréal.

Son équipe possède l’expertise nécessaire pour bien s’occuper des installations, commander des pièces spécifiques et en faire l’installation.