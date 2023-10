La région du Centre-du-Québec est située sur la rive-sud du Saint-Laurent entre Montréal et Québec et Sherbrooke et Trois-Rivières. Les amateurs de sport, de culture et les plus gourmands seront ravis de découvrir les différentes escapades qui les attendent dans l’une des 79 municipalités de la région. Nous avons déniché 10 charmants chalet à louer pour votre prochain séjour dans le Centre-du-Québec.

Voici 10 beaux chalets à louer dans le Centre-du-Québec

Un sauna, un spa, un foyer au bois, une douche et un foyer extérieur vous attendent dans ce charmant micro-chalet qui peut accueillir jusqu’à 5 voyageurs et votre animal de compagnie. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une expérience thermale dans le confort de ce chalet ludique et minimaliste.

COURTOISIE AIRBNB

5 voyageurs ·3 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Saint-Valère

303 $/nuit. Deux nuits minimum.

Situé dans un lieu enchanteur sur une petite rue de campagne, ce chalet rustique en bois rond offre une ambiance chaleureuse et réconfortante à ses visiteurs.

COURTOISIE AIRBNB

8 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Saint-Rosaire

147 $/nuit. Deux nuits minimum.

Avec sa forêt privée de 50 hectares qui comprend même un étang, cette magnifique maison centenaire est l’endroit parfait pour vos rassemblements en famille. Vous pourrez y réunir jusqu’à 16 personnes dans un décor intime et enchanteur.

COURTOISIE AIRBNB

14 voyageurs · 4 chambres · 10 lits · 2,5 salles de bain

Où : Sainte-Hélène-de-Chester

450 $/nuit. Deux nuits minimum.

En louant ce magnifique chalet vous aurez accès à une plage semi-privée à seulement 2 minutes de marche. Situé sur un terrain intime et boisé, c’est l’endroit idéal pour relaxer en famille ou entre amis.

COURTOISIE AIRBNB

8 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Saint-Ferdinand

300 $/nuit. Deux nuits minimum.

Un chalet rustique et confortable situé dans un endroit paisible entouré d’arbres. Vous aurez accès à un pédalo, un paddleboard, un kayak et un petit bateau à rames pour profiter du Lac William.

COURTOISIE AIRBNB

6 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1,5 salle de bain

Où : L’Érable

143 $/nuit. Deux nuits minimum.

Situé sur le bord de la Rivière St-François, ce magnifique cottage accueille jusqu’à 4 personnes. Les amateurs de motoneige et de VTT auront beaucoup de plaisir à circuler directement sur la rivière en hiver.

COURTOISIE AIRBNB

4 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Pierreville

155 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce magnifique presbytère a gardé tout son charme d’antan pour vous faire vivre une expérience extraordinaire. Ces 12 chambres peuvent accueillir jusqu’à 22 personnes pour vos événements, il y a également une cuisine toute équipée et une grande salle à manger pour se rassembler.

COURTOISIE AIRBNB

16 voyageurs et plus · 12 chambres · 12 lits · 3 salle de bain

Où : Nicolet-Yamaska

833 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce chalet au cachet exceptionnel date d’environ 200 ans. Avec sa magnifique vue sur la montagne et aucun voisin, vous vivrez la vraie vie de campagne au Chalet Patriote.

COURTOISIE AIRBNB

6 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 1,5 salle de bain

Où : Ham-Nord

250 $/nuit. Deux nuits minimum.

Avec sa piscine creusée chauffée, son spa et sa rivière navigable, cette immense demeure sur le bord de l’eau est l’endroit parfait pour célébrer en bonne compagnie.

COURTOISIE AIRBNB

16 voyageurs · 6 chambres · 18 lits · 2 salles de bain

Où : Sainte-Clotilde-de-Horton

1399 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce chalet récemment construit est magnifique avec ses grandes fenêtres qui vous permettront d’admirer les paysages au fil des saisons. Avec son foyer intérieur et extérieur et son spa privé vous aurez tout pour passer un agréable séjour en nature.

COURTOISIE AIRBNB

6 voyageurs · 4 chambres · 5 lits · 2 salles de bain

Où : L’Érable

250 $/nuit. Deux nuits minimum.