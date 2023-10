10 charmants chalets à louer à Berthier-sur-Mer

Destination touristique à découvrir, Berthier-sur-Mer est riche en attraits et propose plusieurs charmants chalets pour les amateurs de sports nautiques et les amoureux de plein air. Voici un TOP 10 des plus beaux Airbnb à réserver dès maintenant pour un prochain séjour.

10 CHALETS À LOUER À BERTHIER-SUR-MER ET LES ENVIRONS

Profitez de l'espace relaxant de cette charmante maison du siècle dernier, à l'époque où jardinage et le rythme des saisons remplissaient le quotidien sans artifice. Découvrez le Fleuve St-Laurent et le charme de la campagne à moins de 40 min de Québec en louant ce chalet à Berthier-sur-Mer.

6 voyageurs · 3 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Berthier-sur-Mer

154 $/nuit. Deux nuits minimum.

Séjournez dans cette coquette maison ancestrale dans le village de Berthier-sur-Mer pour vos prochaines vacances prévues au calendrier. Ses trois chambres chacune avec des lits doubles et leur salle de bain privée offrent toute la commodité dont vous rêvez si vous partez en famille ou avec des couples d'amis.

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 3 salles de bain

Où : Berthier-sur-Mer

99 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Simplifiez-vous la vie en restant dans cette maison tranquille et bien située à Berthier-sur-Mer. Grâce à sa splendide vue sur le fleuve St-Laurent, la maison vous permettra de vous évader de la routine! Partez à vélo pour la plage de Berthier-sur-Mer ou vers la marina pour un pique-nique au coucher de soleil. Impossible de ne pas tomber en amour avec ce coin!

4 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Berthier-sur-Mer

114 $/nuit. Trois nuits minimum.

Une chambre donnant accès à un balcon qui surplombe le fleuve, c'est oui! Vivez l'expérience de La Plage Motel, un concept unique d'hébergement au bord de la mer. En ouvrant la porte, vous serez émerveillé par la vue sur les îles, la baie et le Mont-Sainte-Anne. Un spectacle qui se renouvelle à chaque heure au gré des vents et des marées.

Faites le plein d’énergie sur ce site exceptionnel où vous pourrez savourer les plus beaux couchers de soleil. Passionné de sports nautiques? Apportez votre planche à pagaie, kayak ou kitesurf!

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Berthier-sur-Mer

155 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Idéale pour une fin de semaine en amoureux, entre couples d'amis, pour le télétravail ou pour une retraite d'écriture, ce chalet situé sur la route des Navigateurs en bordure de la rive Sud du fleuve Saint-Laurent a tout pour lui. Cette construction de 1860 renferme un cachet incomparable! Vivez au rythme des marées et explorez l'estuaire lors de vos prochaines vacances loin de la maison.

5 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Berthier-sur-Mer

205 $/nuit. Deux nuits minimum.

Cette charmante petite maison située en plein coeur du village de Berthier-sur-Mer a reçu beaucoup d'amour dans les deux dernières années... Que ce soit pour une escapade d'un week-end ou pour une semaine de vacances, ce chalet a beaucoup à offrir! Ses deux chambres, son boudoir, sa cuisine et son salon avec un espace feu vous permettront de créer de beaux souvenirs.

6 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Berthier-sur-Mer

139 $/nuit. Deux nuits minimum.

Profitez de vacances en famille comme vous ne l'avez jamais imaginé dans ce chalet de Berthier-sur-Mer! Le cadre idyllique de ce Airbnb sur 3 étages vous fera certainement apprécier le temps passé sur place. Directement sur les rives du majestueux fleuve Saint-Laurent, ce chalet possèede un spa 4 saison, un spa de baignade, un réservoir de refroissement et un sauna question de vivre une pleine expérience thermale.

Les jeunes et moins jeunes vont aussi adorer la table d'arcade, la table de billard et les jeux de société. Bref, impossible de s'ennuyer en réservant ce manoir à seulement 30 minutes des ponts de Québec.

15 voyageurs · 5 chambres · 9 lits · 4 salles de bain

Où : Berthier-sur-Mer

1000 $/nuit. Trois nuits minimum.

Décrochez de la routine en symbiose avec la nature en réservant ce petit paradis non loin de Berthier-sur-Mer. Ce chalet rustique nouvellement aménagé se trouve en plein cœur de la nature, à 6 kilomètre du village et à 15 minutes de Montmagny et de tous les services! Détente et tranquillité assurées.

6 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

200 $/nuit. Deux nuits minimum.

À la recherche d'un chalet pour de prochaines vacances familiales ou amicales? Cessez de chercher! Conçu pour accueillir aisément 8 personnes, ce Aribnb située à proximité du fleuve St-Laurent est l'endroit tout indiqué. Son emplacement vous donne accès à un point de vue privilégiée pour observer l’arrivée et le départ des oies en saison. Au cœur de Bellechasse, à proximité de Lévis et de Montmagny, à 30 minutes des ponts d’accès vers Québec, vous aurez l’embarras du choix pour vous divertir peu importe vos préférences d’activités!

8 voyageurs · 3 chambres · 6 lits · 1 salle de bain

Où : Saint-Michel-de-Bellechasse

259 $/nuit. Deux nuits minimum.

Pour les plus nostalgiques d'entre vous, ce chalet au décor tout droit sorti des années 70 vous rappelera de bons souvenirs! Cette maison spacieuse se trouve dans un endroit rêvé pour profiter des activités extérieures en toute saison. Tous les détails ont été pensés afin que vous vous sentiez comme dans les Seventies.

10 voyageurs · 4 chambres · 6 lits · 2 salles de bain

Où : Armagh

160 $/nuit. Deux nuits minimum.