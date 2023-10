De parfaits vêtements d'hiver pour souligner les 100 ans de Disney

Impossible de résister aux craquants articles d'hiver de cette collection lancée par Columbia pour célébrer les 100 ans de Disney.

Les températures commencent déjà à descendre au thermomètre, comme quoi il faut déjà commencer nos achats de manteaux et accessoires d'hiver.

Voilà que la marque Columbia lance une sublime collection en édition spéciale pour célébrer le 100e anniversaire de Disney!

Tenez-vous le pour dit : ce sera dificile de ne pas succomber aux pièces hivernales conçues pour toute la famille.

Courtoisie Columbia

Réveillez l'enfant qui sommeille en vous cet hiver grâce à ces vêtements d'extérieur inspirés des oeuvres d'art et des personnages de Disney des années 1930.

Créez des looks identiques avec les enfants pour Noël ou vos week-ends au chalet.

Promenez-vous avec émerveillement dans cette doudoune de luxe conçue pour affronter le froid du Québec avec confort et style, et dotée de détails que les adeptes de Disney adoreront. Le capuchon aux formes d'oreilles de Mickey est un rêve éveillé.

Courtoisie Columbia

Prix : 419,99 $ sur Columbia

Ce manteau bouffant traditionnel en édition spéciale célèbre toute la magie de Disney. Impossible de ne pas avoir envie d'aller en plein air! Le manteau Columbia renferme une technologie de doublure innovante repensée sous la forme de petites têtes de Mickey Mouse thermo-réfléchissantes combinées à une isolation synthétique pour vous protéger du froid.

Les poches pour mains à fermeture éclair, l’ourlet et le capuchon réglables offrent une plus grande fonctionnalité et plus de confort.

Courtoisie Columbia

Prix : 419,99 $ sur Columbia

Ce vêtement polaire confortable présente un imprimé accrocheur de personnages emblématiques inspirés des œuvres d'art rétro de Disney qui apprécient une journée de neige. La demi-fermeture pressionnée, la poche de poitrine avec fermeture éclair, le bord élastique aux poignets et l’ourlet réglable offrent plus de fonctionnalité et de confort. Voilà le polaire parfait pour sortir jouer dehors en famille!

Courtoisie Columbia

Prix variés selon la taille : Entre 69,99 $ et 129,99 $ sur Columbia

Ce mignon chapeau cloche pour les 100 ans de Disney plaira à n'importe quel enfant! Parfait pour les jours frais d'automne pour pour le dernier droit avant l'arrivée du printemps, ce chapeau suivra vos petits dans toutes leurs aventures quotidiennes. Ses oreilles de souris rappelant Mickey nous font l'adorer! Sa mentionnière en velcro ajustable permet un excellent maintien sur la tête de l'enfant.

Courtoisie Columbia

Prix : 64,99 $ sur Columbia