FONDANT DE POMME ET CRUMBLE AUX CHOCOLATS

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 2 heures

Ingrédients

5 pommes Gala / Honeycrisp ou autre

125 ml (1/2 tasse) beurre non salé, fondu

60 ml (4 c. à table) cassonade

30 ml (2 c. à table) extrait de vanille

30 ml (2 c. à table) rhum

1 citron, le zeste

1 pincée de sel

Le crumble

100 gr de farine de blé

100 gr d’avoine

100 gr de beurre

100 gr de sucre

90 ml (6 c à table) noix de coco, râpé

1 pincée de sel

60 ml (4 c. à table) pépites de chocolat noir

60 ml (4 c. à table) pépites de chocolat au lait ou blanc.

Qs coulis de chocolat

Préparation

Étape 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

Étape 2

Dans un bol, mélanger le beurre fondu, la cassonade, la vanille, le rhum, le zeste de citron et la pincée de sel.

Étape 3

Tailler les pommes en fines tranches après les avoir pelées et avoir retiré le cœur.

Étape 4

Dans un moule à cake assez haut, disposer un papier parchemin dans le fond.

Étape 5

Alterner des couches de tranches de pomme et de mélange préparé.

Étape 6

Couvrir d’un papier parchemin et sur le dessus, ajouter du poids (déposer le même moule sur le dessus et le remplir d’eau ou disposer un papier d’aluminium et ajouter des haricots secs sur le dessus).

Étape 7

Sur une plaque allant au four, disposer le moule et laisser cuire au four, 2 heures.

Étape 8

Laisser refroidir sur le comptoir, tout en conservant le poids sur le dessus.

Étape 9

Puis toujours dans le moule, réserver au réfrigérateur.

Étape 10

Démouler et couper en portions.

Étape 11

Entre temps, préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 12

Dans un bol, mélanger la farine, l’avoine, le beurre, le sucre, la noix de coco et le sel.

Étape 13

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, répartir le mélange et laisser cuire au four, 20 minutes.

Étape 14

Laisser tiédir et ajouter les pépites de chocolat.

Étape 15

Dans chaque assiette, répartir un morceau de fondant aux pommes, le crumble sur le dessus et décorer de coulis de chocolat.