Lancez-vous dans l'entreprenariat grâce au programme Accélérateur local par IGA

C'EST BON À SAVOIR - L’entreprenariat est un défi dans lequel de nombreux Québécois se lancent chaque année. Se lancer dans cette aventure peut être intimidant, c'est pourquoi le programme Accélérateur local par IGA, un programme d’accompagnement d’entreprise, peut grandement vous aider grâce à de nombreuses ressources accessibles pour vos projets. L’accélérateur local permet aux entrepreneurs derrière de nouveaux produits d’obtenir les outils nécessaires au niveau du positionnement, du marketing, de l'image de marque, de la distribution et plus encore, et ce, afin d’intégrer le marché plus rapidement. C’est un support à l’innovation et une opportunité extraordinaire qui peut totalement changer un parcours professionnel.