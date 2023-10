Les 10 plus beaux costumes d’Halloween pour animaux

Cette année, c’est votre animal de compagnie qui volera la vedette à Halloween! Que ce soit pour donner des bonbons à la maison ou pour faire la cueillette avec les enfants, votre animal charmera tout le quartier avec un adorable costume. Vampire, cowboy, sorcier ou pingouin, vous trouverez certainement le déguisement parfait pour votre chat ou votre chien parmi ces 10 costumes d’Halloween.

Voici les 10 plus beaux costumes d’Halloween pour vos animaux de compagnie

Avec ce costume 3 pièces, votre chat pourra se transformer en chauve-souris ou en magicien le temps d’une soirée (ou deux)! Les ailes de chauve-souris, le chapeau et la cape sont tous ajustables, vous pourrez même attacher la laisse de votre animal sur les ailes au besoin.

COURTOISIE AMAZON

Prix : 18,99 $ sur Amazon

Ce costume de cowboy est idéal pour les chats et les chiens de petite taille. Votre animal sera le plus mignon avec cet ensemble qui comprend l’habit et un chapeau. Vérifiez bien les différentes tailles avant de commander le costume.

Prix : 18,99 $ sur Amazon

Ce costume de pingouin pour chien de petite et moyenne taille est facile à porter avec sa bande élastique réglable au cou et à la poitrine. Le tissu est doux et confortable et la couche intermédiaire épaisse gardera votre animal de compagnie au chaud pour la soirée d'Halloween.

Prix : 29,99 $ sur Amazon

Les amateurs de sorcellerie et de magie seront enchantés par cet ensemble! Votre chat sera le plus adorable des sorciers avec ce costume qui comprend une cape, une cravate et des lunettes.

Prix : 29,99 $ sur Amazon

Cet amusant costume de dinosaure est fabriqué en coton de haute qualité pour assurer le confort de votre chien. Avec son design à 4 pattes, il est facile à porter et à enlever et votre animal pourra se déplacer comme à l’habitude sans difficulté.

Prix : 18,88 $ sur Amazon

En plus de transformer votre chien en charmante abeille, ce costume est parfait pour le garder au chaud avec sa doublure en polaire thermique.

Prix : 24,50 $ sur Amazon

Votre chien enchantera tout le quartier avec ce costume de sorcier aux jolis motifs dorés.

Prix : 22,99 $ sur Amazon

Le costume de vampire, un incontournable de l’Halloween! L’ensemble comprend une cape et des cornes en satin doux et léger pour votre chat.

Prix : 22,53 $ sur Amazon

Avec ce costume coloré vous aurez un adorable chien policier pour escorter vos enfants à Halloween. L’ensemble inclut l’habit de policier, une cravate, un chapeau et des menottes.

Prix : 29,99 $ sur Amazon

Votre chien sera le plus cool pour la soirée d’Halloween avec cette veste de moto en cuir synthétique. La veste est facile à enfiler et retirer avec ses boutons à pression et elle est offerte en 6 tailles différentes.

