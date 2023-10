BUZZ - Le 1er novembre 1984, Maurice Viens 4 ans, Sébastien Métivier 8 ans et Wilton Lubin 12 ans disparaissent à Montréal. Les corps de Maurice et Wilton seront retrouvés, alors que Sébastien manque toujours à l’appel. L’auteur et cinéaste, Stephan Parent, a été profondément touché par les événements. Il a décidé de mener sa propre enquête et la raconter dans le livre Les Enfants de Novembre 1984.