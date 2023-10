Cuisinier plus avec moins grâce à Vicky Payeur

Entrevue

Cuisinier plus avec moins avec Vicky Payeur

On cuisine à petit prix. La populaire autrice et bloggeuse Vicky Payeur nous parle de son livre Cuisinier plus avec moins. Elle en profite pour nous faire une petite démonstration en nous préparant une des recettes.

BOL DE NOUILLES THAÏES AU TOFU FRIT ET AUX ARACHIDES GRILLÉES (p.101)

Ingrédients

1 bloc de 454 g de tofu ferme ou très ferme

2 c. à soupe de fécule de maïs

2 c. soupe d’huile de canola

200 g de nouilles de riz

100 g (3⁄4 tasse) d’arachides

1⁄2 laitue iceberg, émincée

2 poignées de mélange de verdures (facultatif)

1 grosse carotte, râpée

1 botte d’oignons verts, émincés Coriandre fraîche, ciselée, au goût (facultatif)

Sauce

2 c. à soupe d’huile de sésame

2 c. à soupe de sauce de poisson

2 c. à soupe de miel

2 gousses d’ail, pressées

Le zeste et le jus de 1 citron vert

Préparation

Défaire le tofu en morceaux et enrober de fécule de maïs

Frire quelques minutes ou enrober d’huile et friteuse à air

Astuce : Avec l’inflation, l’huile est l’un des produits qui a le plus augmenté, la friteuse à air peut être une belle façon d’utiliser moins d’huile en cuisine et économiser

Cuire les nouilles de riz et passer quelques secondes sous l’eau froide

Couper les légumes

Torréfier les arachides

Astuce: Si on a une allergie aux arachides, on peuttrès bien remplacer par des cajous ou faire une sauce avec du wowbutter et un peu d’eau.



La sauce

J’encourage à prendre les agrumes frais, car ça ajoute beaucoup de fraîcheur et c’est pas cher.

Astuce : Pour optimiser l’utilisation de nos ingrédients, et limiter le gaspillage, je cuisine avec le JUS et le ZESTE. Ça donne plus de goût!

Substitution : si on n’a pas de miel, on pourrait prendre du sirop d’érable ou du sucre blanc!



Assemblage

Dans le bol, je place les nouilles, les légumes, le tofu frit, les herbes et les arachides.

J’arrose le tout de sauce et c’est prêt!

Ça prend une vingtaine de minutes à préparer, parfait pour les lunchs, se conserve facilement 3 jours au frigo avec la sauce à part.