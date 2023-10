Gardez l’esprit en paix, n’oubliez pas la visite chez votre dentiste

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C’EST BON À SAVOIR – Aller chez le dentiste est un rendez-vous de santé important. Il vaut mieux prévenir que guérir et ne pas attendre d’avoir mal ou d’avoir des problèmes pour le visiter. La santé de vos dents est primordiale et le dentiste possède des compétences qui s'étendent également au-delà des diagnostics dentaires notamment au niveau des gencives, de la langue, du palais, de l’intérieur des joues et des ganglions, et ce, afin de s’assurer que votre bouche et que les tissus avoisinants, comme les articulations et les sinus, sont en bonne santé.

Pour un bilan de santé global et avoir l’esprit en paix, n’oubliez pas la visite chez votre dentiste!

