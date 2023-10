La série originale de Club illico «À propos d'Antoine» récompensée à Cannes

La série a reçu le prix dans la catégorie Representation of Disability – Scripted parmi les 165 candidatures présentées de 27 pays participants. Cette production originale de Club illico raconte avec beaucoup de douceur, d’émotion et de vérité le quotidien d’un ado lourdement handicapé et de sa famille. Nous avons pu discuter avec Sylvain Parent-Bernard, producteur de la série et père d'Antoine, à la sortie de la cérémonie, récompense en main.

