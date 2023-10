Les meilleurs soutiens-gorges pour poitrine tombante

La peau perd de son élasticité au fil des ans et la poitrine de toute femme se relâche avec le temps. Voici un palmarès des soutiens-gorges qui offrent le meilleur support pour les femmes qui possèdent une poitrine tombante.

Rassurez-vous mesdames : personne n'y échappe. Toutes les femmes observeront, au cours de leur vie, un certain relâchement de leurs seins.

Pourquoi nos seins s'affaissent et deviennent tombants

L'âge, la génétique, la grossesse, l'allaitement et la grosseur des seins sont autant de facteurs qui peuvent être les responsables du relâchement de la poitrine.

En vieillissant, la peau perd certaines de ses propriétés élastiques naturelles et s'ensuit un relâchement des tissus.

La génétique peut aussi jouer un rôle si certaines jeunes femmes possédant une petite poitrine.

Par ailleurs, une grossesse et une période d'allaitement impliquent un gonflement suivi d'un dégonflement des seins. Cela contibue à fragiliser le tissu qui perd, à chaque fois, un peu de sa nature d'origine.

Sinon, les fortes poitrines auront aussi tendances à s'affaisser plus rapidement en raison de leur poids, de l'effet de gravité et du relâchement des tissus.

Quel soutien-gorge choisir pour une poitrine tombante

Pour s'adapter à ce changement tout à fait normal de la poitrine, notre équipe vous fournit quelques conseils pour mieux vous y retrouver parmi la panoplie de modèles de soutiens-gorges qui se vend sur le marché.

Il faut d'abord connaître la bonne taille de soutien-gorge qu'il vous faut. À ce propos, saviez-vous que 80 % des femmes portent la mauvaise taille de soutien-gorge? C'est la toute première étape. Le tour de la poitrine et la taille du bonnet sont essentiels pour s'assurer d'un bon maintien.

Si vous avez une forte poitrine (bonnet D et plus), on privilégie un bon maintien surtout pour diminuer le poids. Il est recommandé d'opter pour des soutiens-gorges avec armatures, de larges bretelles, des soutiens-gorges emboitants et des soutiens-gorges minimiseurs.

Maman à en devenir ou mère qui allaite? Assurez-vous de posséder quelques modèles adaptés aux seins qui sont déjà extrêmemen sollicités.

Pour la poitrine tombante, il est recommandé de se tourner vers le soutien-gorge dit « push-up » pour avoir un excellent maintien, en plus d'avoir une jolie poitrine aux allures ferme et généreuse. Toujours pour les poitrines tombantes, on craque pour les soutiens-gorges à coque. Ceux-ci galbent la poitrine tout en demeurant couvrants et confortables.

Les meilleurs soutiens-gorges pour poitrine tombante

Ce soutien-gorge en dentelle rehausseur vous offre un soutien parfait pour soulever une poitrine tombante. Rembourré, il améliore la courbe naturelle des seins. Les bretelles peuvent être ajustées à votre longueur préférée, soulagent la pression sur les épaules et empêchant l'affaissement.

Prix : 49,99 $ sur Amazon

Ce soutien-gorge « push-up » met en valeur vos formes naturelles en rehaussant légèrement la poitrine en fonction de votre taille de bonnet. Les empiècements lissants sur les côtésle rendent totalement invisible sous les vêtements. En plus, il est partiellement fabriqué à partir de matières recyclées.

Prix : 80,12 $ chez Victoria's Secret

Ce soutien-gorge fait de dentelle florale convient parfaitement à toute poitrine tombante. Sa fermeture à l'avant offre plus de commodité : plus besoin d'attacher le soutien-gorge et de le tourner ensuite.

Prix (en rabais) : 42,99 $ sur Amazon

Fait petit, ce modèle de soutien-gorge pigeonnant est offert dans une sélection de teintes neutres et pratiques. On aime qu'il soit fait de microfibre soyeuse et extensible en mélange de nylon recyclé. Ses bonnets cerclés et moulés viennent avec de généreux coussinets qui rehaussent le décolleté.

Prix (en rabais) : 29,95 $ chez Simons

Ce soutien-gorge fonctionnel est magnifiquement conçu. Il évacue l'humidité et la chaleur du corps. Ce produit est fait à 40% de fibres recyclées. Il offre un bon maintien et rehausse n'importe quelle poitrine tombante.

