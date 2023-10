Selon nous, il n’y a rien de plus réconfortant qu’un bol de soupe chaude après une journée à l’extérieur en automne. Dès que le mercure baisse et que les feuilles des arbres se colorent de rouge, de jaune et d’orange, on sort nos meilleures recettes de soupes, potages et veloutés qui vont embaumer la maison. En manque d’inspiration? Inspirez-vous de ces 15 recettes de soupes réconfortantes de nos chefs pour cuisiner les légumes de saison.

Voici nos 15 meilleures recettes de soupes réconfortantes pour l’automne

Cette recette aux saveurs asiatiques de Geneviève Everell a tout pour plaire. Une soupe-repas riche et crémeuse qui fera le bonheur de toute la famille.

La recette est disponible ici .

Connaissez-vous le Grana Padano? Il s’agit d’un fromage au lait de vache originaire du Nord de l’Italie. Il est savoureux dans cette soupe de Jonathan Garnier.

La recette est disponible ici .

Grâce à cette soupe ramen maison, vous n’achèterai plus jamais celle en sachet à l’épicerie! La recette idéale pour cuisiner les restes de boeuf à fondue.

La recette est disponible ici .

Avec de la courge poivrée, du thym frais et du miel, ce potage du chef Hugo Saint-Jacques rassemble le meilleur des saveurs de l’automne.

La recette est disponible ici .

Cette soupe à l’orge vous rappellera celle de votre grand-maman. Le poulet, les tomates, l’orge perlé, le fromage oka...Il n’y a pas plus réconfortant que cette soupe!

La recette est disponible ici .

Faites changement de la traditionnelle soupe à l’oignon en cuisinant cette recette originale de Jonathan Garnier.

La recette est disponible ici .

Cette soupe de poisson blanc est juste assez relevée avec ses délicieuses saveurs de curry.

La recette est disponible ici .

Cette soupe-repas thaïe se prépare en seulement 30 minutes. C’est la recette idéale pour un souper vite fait.

La recette est disponible ici .

Tout le monde à table vous redemandera un 2e bol de cette savoureuse soupe aux boulettes de bœuf et de porc.

La recette est disponible ici .

Jonathan Garnier nous offre une recette originale avec du poulet en cubes, des oignons caramélisés au sirop d’érable, des carottes, des épinards et de l’orzo. Une soupe-repas gourmande qui vous réchauffera le cœur cet automne.

La recette est disponible ici .

Les amateurs de maïs vont adorer cette chaudrée du chef Jean-François Plante. Impossible de résister à cette soupe onctueuse et ses croûtons aux lardons.

La recette est disponible ici .

Faites changement du saumon au four en préparant cette savoureuse soupe avec des pommes de terre, des fèves edamame, du poireau et du saumon en cube.

La recette est disponible ici .

Voici une excellente recette pour cuisiner des escalopes de veau! Avec du maïs, du brocoli, des champignons, des vermicelles de riz, de l’ail, du gingembre et de l’oignon vert, cette soupe-repas déborde de saveurs.

La recette est disponible ici .

Ce velouté peut se cuisiner avec des châtaignes en conserve, congelées ou fraîches. Le porto, la muscade et l’ail complètent à merveille la châtaigne dans cette recette de velouté facile et rapide à préparer.

La recette est disponible ici .

Vous pouvez compter sur le chef Hugo Saint-Jacques pour vous proposer une recette de chaudrée dont tout le monde se souviendra longtemps! Les palourdes, le bacon, le maïs, le poireau, la crème et l’estragon frais... tout y est pour épater vos papilles.