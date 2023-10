L’automne s’est bien installé parmi nous et les températures plus fraîches nous donnent envie de s’emmitoufler dans des accessoires doux et confortables. Tuque, foulard, mitaine, cagoule, poncho ou gants, nous vous proposons 10 accessoires tendance pour vous garder au chaud cet automne.

Ce bonnet en mélange de tricot de coton doux est disponible en noir et en blanc cassé.

COURTOISIE GAP

Prix : 14,00 $ en solde sur GAP

Ce foulard en laine brossée est d’une douceur inégalée. Avec son motif à carreaux aux teintes neutres, il s’agence facilement avec la plupart des manteaux.

COURTOISIE DYNAMITE

Prix : 39,95 $ sur Dynamite

C’est l’accessoire stylé qui vous gardera au chaud toute la saison! Fabriquée en tricot d’acrylique à la touche de laine, la cagoule est offerte en 3 couleurs : gris pâle, rouge et charbon.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 39,00 $ sur Simons

En cuir véritable, ces mitaines au design classique et tendance seront parfaites pour garder vos mains au chaud.

COURTOISIE RW&CO.

Prix : 27,93 $ en solde sur RW&CO.

L’accessoire le plus douillet et tendance pour garder vos poignets au chaud. On craque pour l’effet fourrure de ce chauffe-poignet en tricot d’acrylique disponible en crème et en noir.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 29,00 $ sur Simons

Ce long foulard à motif moucheté est idéal pour s’emmitoufler autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

COURTOISIE REITMANS

Prix : 25,83 $ en solde sur Reitmans

En cuir véritable avec une fine doublure polaire, ces gants sont parfaits pour accompagner tous vos looks de saison.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 39,95 $ sur Simons

Disponible en 6 couleurs, cette mignonne tuque en mélange de laine d’alpaga se trouvera certainement une place de choix dans votre garde-robe d’automne.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 39,00 $ sur Simons

À la maison ou au bureau, ce poncho réversible à motif de carreaux s’enfile facilement par-dessus toutes vos tenues.

COURTOISIE RW&CO.

Prix : 41,93 $ en solde sur RW&CO.

Ce chapeau tendance réversible en sherpa est l’accessoire parfait pour ajouter du style à votre look saisonnier.

COURTOISIE REITMANS