S'évader dans le coin du Lac Mégantic est toujours un bon plan pour faire le plein de bon temps avec ceux et celles qui comptent vraiment pour vous. Voici 15 chalets incontournables pour une escapade dans ce coin du Québec où montagnes et lacs cohabitent.

15 MAGNIFIQUES CHALETS À LOUER AU LAC MÉGANTIC

Cette charmante maison ancestrale sur deux étages située dans le secteur patrimonial au coeur de Lac-Mégantic vous charmera dès les premières secondes. Beau lieu de rassemblement chaleureux, à deux pas du centre-ville, du lac et de quelques parcs, ce chalet vous permettra de vous déposer en famille ou entre amis. L'aménagement de la maison a été pensé pour qu'elle soit confortable pour plusieurs personnes! N'attendez plus.

Courtoisie Airbnb

8 voyageurs · 4 chambres · 4 lits · 2 salles de bain

Où : Lac-Mégantic

327 $/nuit. Deux nuits minimum.

Pour de prochaines vacances dans le coin de Mégantic, considérez sérieusement cet hébergement! Ce charmant logement sur deux étages est situé dans le secteur patrimonial au coeur de Lac-Mégantic. Le logement, situé dans un triplex centenaire, est complètement indépendant avec accès direct et terrasse partagée. Le logement est entièrement équipé, même le café est inclus! Quoi espérer de plus?

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

188 $/nuit. Deux nuits minimum.

Situé au bord de la rivière Chaudière, ce charmant appartement fraîchement rénové sur deux étages vous offrira un séjour paisible au cœur de la ville de Lac-Mégantic. À deux pas de tous les services, vous serez aussi tout près des pistes cyclables et des magnifiques réseaux piétonniers qui mènent au lac Mégantic, le Parc des Vétérans et la Marina.

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

95 $/nuit. Deux nuits minimum.

Cette magnifique maison canadienne tout de bois pièces sur pièces au coeur du Lac Mégantic est disponible à la location via Airbnb. En réservant ce chalet, vous optez pour une résidence très chaleureuse et conviviale avec vue sur le lac. Profitez du spa en toute intimité, et ce, à longueur d'année. Pssst, vous pourriez même admirer les chevreuils directement dans la cour.

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

163 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Envie d'une petite escapade en amoureux ou entre amis pour sortir de la routine? Le Nomade, un appartement fraîchement rénové tout en conservant le joli cachet d'époque, et ce, vous attend! Avec sa splendide vue sur le lac Mégantic et la rivière Chaudière, cet endroit sera chaleureux et paisible pour votre séjour dans la région. La charmante petite terrasse permet de profiter du 5 à 7 tranquillement tout en étant au bord de la rivière.

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

90 $/nuit. Deux nuits minimum.

Idéal pour héberger deux personnes, ce logement privé de Lac-Mégantic est une belle option à considérer pour visiter la région. En réservant ce Airbnb, vous serez à quelques pas d'un magnifique parc où les couchers de soleil sont à couper le souffle. N'attendez plus et réservez une escapade prochainement.

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

149 $/nuit. Deux nuits minimum.

Situé tout près du magnifique parc des Vétérans et du lac Mégantic, à distance de marche de tous les services, ce charmant petit loft sur deux étages est la destination rêvée pour une prochaine escapade en région! En saison, des fines herbes, camerises et raisins seront à votre disposition à l’extérieur. Au bout de la rue, à courte distance de marche, vous pourrez bénéficier de l'accès à l'eau pour la baignade et la mise à l'eau de vos embarcations (kayak, planche à pagaie, etc.).

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

156 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Ce logement à l'étage d'une maison ancestrale au cœur de Lac-Mégantic, au bord de la rivière Chaudière, est un rêve. Son balcon offre une vue sur la rivière. Il convient aussi bien à une famille qu'un couple. Vous serez à 2 minutes à pieds de tous les services et du centre-ville de Lac-Mégantic! en logeant à ce Airbnb!

4 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

77 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce magnifique chalet à louer, situé directement sur le bord du Lac Mégantic à Frontenac, dans les Cantons-de-l'Est, vous enchantera par son architecture moderne, luxueuse et son confort. Après une journée bien chargée, profitez du bain thérapeutique pour relaxer ou retrouvez-vous autour d’un bon repas préparé sur le barbecye, puis en soirée allumez-vous un petit feu dans le foyer extérieur.

Courtoisie Airbnb

11 voyageurs · 4 chambres · 6 lits · 3 salles de bain

Où : Marston

900 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce charmant logement, situé dans un triplex centenaire, est de toute beauté! Il s’agit d’un espace de vie confortable, entièrement rénové par ses propriétaires, spécialisés en design et en restauration patrimoniale... Le chalet est situé tout près du magnifique parc des Vétérans et du lac Mégantic, à distance de marche de tous les services. Vous aurez aussi accès à une petite cour extérieure commune, avec tables et parasols en été.

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Lac-Mégantic

172 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Profitez de la vie au bord du lac Mégantic dans ce chalet tranquille et bien situé. Avec son terrain boisé et sa plage privée, ce chalet devient toujours un bon plan pour les vacances. Son intérieur avec une grande aire ouverte qui compose la cuisine, la salle à manger et le salon est parfait pour passer du bon temps entre amis ou en famille.

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Frontenac

200 $/nuit. Deux nuits minimum.

En mettant les pieds au Refuge du Héron, vous vous sentirez aussitôt « au chalet ». L'espace du haut a été entièrement rénové il y a quelques années afin de créer une ambiance chaleureuse et permettre aux voyageurs d'y passer du bon temps! Il s'agit du chalet parfait pour vous reposer, profiter de la campagne et décrocher du métro, boulot, dodo.

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 4 chambres · 4 lits · 1 salle de bain et demi

Où : Piopolis

188 $/nuit. Deux nuits minimum.

Transportez-vous au coeur du village pittoresque de Piopolis à proximité du lac Mégantic dans les Cantons de l'Est. Ce chalet unique vous offre une vue époustouflante, en plus d'un décor zen et au goût du jour. Ce ne sont pas les activités qui manquent à proximité avec les monts à gravir, l'Astro-Lab à découvrir et les sentiers à parcourir.

4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Piopolis

196 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Voici une résidence touristique de choix située aux abords du lac Mégantic à Piopolis. Vous allez rapidement être charmé par sa vue panoramique, ses embarcations nautiques incluses avec la location, son foyer permettant de faire des feux de camp, etc. Une parfaite option pour de longs séjours dans ce beau coin de pays!

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 3 chambres · 5 lits · 2 salles de bain et demi

Où : Piopolis

303 $/nuit. Trois nuits minimum.

Un séjour pour une à trois personnes dans le chalet Ontara qui signifie en huron-wendat « grande étendue d'eau ou lac ». Ce chalet autonome sur 2 étages est tout équipé avec panneaux solaires, poêle au bois, eau courante, douche avec eau chaude, salle de bain, toilette et cuisine complète. Accessible en véhicule l'été et à 10 minutes de marche en hiver, l'hébergement est situé en hauteur parmi les arbres. Cela offre une vue imprenable sur le lac Mégantic et les montagnes. Un lieu exceptionnel à découvrir absolument!

Courtoisie Airbnb

3 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Piopolis

269 $/nuit. Deux nuits minimum.