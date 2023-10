10 vestons tendance pour l'automne

Dès les premiers signes de l’automne, les jolis vestons refont surface pour agrémenter vos tenues. Avec un jean, une robe ou une jupe, inspirez-vous de ces 10 vestons pour vous créer des looks parfaits pour l'automne.

Voici 10 beaux vestons pour vos looks d'automne

En plus de suivre la tendance tweed du moment, ce veston se porte merveilleusement bien avec tous types de morceaux.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 99,95 $ en solde sur Simons

Ce veston à la fois chic et polyvalent contient du polyester recyclé, qui réutilise les matières plastiques existantes. Un véritable incontournable à avoir dans une garde-robe!

COURTOISIE EVER NEW

Prix : 159,99 $ sur Ever New

Dailystory, c'est une marque de vêtements d'ici, fait localement avec amour et dans le respect de valeurs éthiques et humaines. Il s'agit de produits de qualités, abordables et accessibles à toutes les femmes. Un bel ajout à sa garde-robe d'automne!

COURTOISIE DAILYSTORY

Prix : 89,99 $ en solde sur Dailystory

Passe-partout, ce veston agrémentera autant un joli pantalon qu'une jupe automnale. N'hésitez pas à oser le layering dans votre transition vers une garde-robe d'automne!

COURTOISIE DYNAMITE

Prix : 99,95 $ sur Dynamite

Le velours côtelé est un incontournable de la mode automnale. Ce matériel audacieux confère à ce veston un look à la fois chic, décontracté et chaleureux.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 159,00 $ sur Simons

Ce veston ajoute une petite touche professionnelle à n'importe quelle tenue. Sa longueur et son ouverture sans boutonnage lui offrent un aspect intemporel et indémodable.

COURTOISIE REITMANS

Prix : 67,42 $ en solde sur Reitmans

7. Veston ample un bouton, Simons

Le brun, cette couleur plutôt inusitée en ce qui concerne les vêtements, s'accorde avec un vaste éventail de couleurs automnales en plus d'agrémenter n'importe quel look. Par ailleurs, ce marron convient à toutes les teintes de peau et toutes les couleurs de cheveux.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 89 $ sur Simons

Grâce à sa ceinture ajustable, ce veston structuré permet de créer un look cintré à la taille.

COURTOISIE DYNAMITE

Prix : 99,95 $ sur Dynamite

Ce veston en laine retransformée offre confort et chaleur.

COURTOISIE SIMONS

Prix : 159 $ sur Simons

Ce morceau de vêtement hybride entre un veston et une veste correspond parfaitement à la tendance du moment: la veste en tweed. En plus, cette veste est conçue avec du polyester recyclé.

COURTOISIE EVER NEW

Prix : 159,99 $ sur Ever New