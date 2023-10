5 conseils pour vivre votre ménopause avec confiance et sérénité

Célébrée chaque année le 18 octobre, la Journée mondiale de la ménopause permet de sensibiliser la population aux défis physiologiques et émotionnels liés à cette étape naturelle de la vie encore malheureusement entourée d'une conception erronée.

Peut-être que vous traversez présentement cette période marquée par de nombreux changements hormonaux? Au Canada, c’est une femme sur deux qui est actuellement en périménopause ou qui le sera bientôt.

Pour vous accompagner à travers ces changements, Vichy Laboratoires vous propose des soins spécialement formulés pour la périménopause et la postménopause avec la gamme Neovadiol , mais également en changeant le discours habituel entourant ce tournant naturel de la vie.

Suivez ces 5 conseils bienveillants qui pourraient vous permettre de mieux vivre votre ménopause:

1. Informez-vous pour bien comprendre la ménopause

Getty Images/iStockphoto

Ce processus parfaitement naturel, qui se manifeste à l’âge moyen de 51 ans, est souvent synonyme de changements qui se manifestent de manière progressive. Il est donc important de bien les comprendre pour mieux les aborder.

Dans un premier temps, la périménopause se caractérise par des cycles menstruels irréguliers. Au cours de cette période, qui s’étend généralement sur trois à cinq ans, vous observerez des changements tant psychologiques (irritabilité, troubles du sommeil, etc.) que physiques (bouffées de chaleur, sécheresse cutanée et vaginale, etc.).

Ensuite, la postménopause marque l’arrêt complet des cycles menstruels pendant plus d’une année consécutive. À cette étape, vous constaterez probablement que certains symptômes diminuent alors que d’autres s’intensifient.

2. Soulagez les effets de la ménopause sur votre peau

En s’appuyant sur plus de 20 ans de recherche scientifique sur la ménopause et la peau, la marque propose des soins spécifiquement conçus pour réactiver les 5 mécanismes de la peau grâce notamment à l’extrait de cassia, au proxylane, à la niacinamide et aux omégas 6-9.

Les changements hormonaux liés à la ménopause affectent profondément la biologie et les fonctions de la peau. Ainsi, le vieillissement cutané s’accélère et vous observez différents impacts sur la peau de votre corps et de votre visage.

Progressivement, elle perd de sa fermeté et de son éclat, les rides et les ridules deviennent plus prononcées, la sécheresse cutanée s’accentue et il est fréquent de constater l’apparition de taches brunes.

En misant sur la routine de soins Neovadiol par Vichy , la gamme pour peau mature no1 en pharmacie au Québec, vous pourrez répondre aux nouveaux besoins de votre peau et l’hydrater en profondeur.

3. Intégrez l’activité physique dans votre routine quotidienne

Getty Images/iStockphoto

Peu importe l’âge, il est important d’être actif, mais à l’étape de la ménopause, l’activité physique régulière aura également des effets bénéfiques pour atténuer certains symptômes, comme le symptôme vasomoteur (aussi appelé «bouffées de chaleur»), les troubles du sommeil et le stress.

Il peut s’agir d’une simple marche quotidienne ou d’une activité sportive avec un niveau d’intensité plus élevé. L’important est simplement de bouger pour conserver votre force musculaire, en plus de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, qui sont plus élevés avec la ménopause.

4. Adoptez une bonne routine de sommeil

Getty Images/iStockphoto

Avec l’arrivée de la ménopause, l’insomnie est un symptôme fréquent et l’instauration d’une routine de sommeil saine pourrait vous permettre de la contrer.

L’idéal est d’établir des horaires réguliers, même la fin de semaine. Vous pouvez également favoriser le sommeil en aménageant votre chambre de façon confortable, en évitant les stimulants comme la caféine, le tabac et l’alcool, en plus d’opter pour des activités relaxantes en soirée telles que la méditation, le yoga ou la lecture.

Si l'insomnie persiste, parlez-en à votre médecin afin qu'il vous propose d'autres solutions.

5. Appliquez un écran solaire à large spectre

Getty Images/iStockphoto

L’utilisation d’une protection solaire avec un FPS d’au moins 50, sur une base quotidienne, est une étape importante, peu importe l’âge, mais puisque la peau s’affine avec la ménopause, elle devient ainsi plus sensible aux rayons du soleil.

Pour la protéger des dommages causés par les rayons UVA/UVB, comme les taches brunes, les éruptions cutanées et les coups de soleil, pensez à appliquer un écran solaire à large spectre avant d’aller à l’extérieur et répétez cette étape au cours de la journée.

Prenez soin de votre peau à toutes les étapes de votre vie, incluant la ménopause, grâce à la gamme Neovadiol de Vichy Laboratoires, la marque recommandée par 50 000 dermatologues à travers le monde.