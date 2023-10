La mijoteuse est un outil incontournable pour se faciliter la vie en cuisine! Elle nous permet de préparer de savoureux repas, sans avoir à passer plusieurs heures devant la cuisinière. Les recettes spécialement conçues cet appareil de cuisson sont nombreuses, mais saviez-vous qu’il est également possible d’adapter la plupart de vos recettes traditionnelles pour la cuisson à la mijoteuse? Suivez nos 7 conseils pour réussir toutes vos recettes préférées à la mijoteuse.

Voici nos 7 conseils pour adapter vos recettes préférées à la mijoteuse

1. Décongeler les ingrédients avant de les ajouter à la mijoteuse

Il est préférable de complètement décongeler vos ingrédients au réfrigérateur avant de les ajouter dans votre mijoteuse. C’est le cas pour la viande qui doit atteindre une température sécuritaire rapidement pour empêcher le développement des bactéries. Pour éviter les intoxications alimentaires et pour ne pas augmenter inutilement le temps de cuisson, n’oubliez pas de décongeler tous vos aliments à l’avance.

2. Faire dorer la viande

Vous pouvez faire dorer quelques minutes la viande, la volaille, les oignons, l’ail et les légumes dans un grand poêlon avant de les placer dans la mijoteuse. En ce qui concerne les poissons et les crustacés, ajoutez-les seulement à la dernière heure de cuisson à faible intensité.

3. Ajouter la bonne quantité de liquide

La cuisson lente à basse température retient les liquides ; vous devriez donc réduire de moitié les quantités dans la plupart des recettes (sauf les soupes et les plats en sauce). En règle générale, 1 tasse de liquide est suffisante pour la cuisson à la mijoteuse. En revanche, si votre recette ne contient aucun liquide, vous devriez quand même ajouter au minimum 1⁄2 tasse d’eau ou de bouillon. Et si vous avez ajouté trop de liquide ? Enlevez le couvercle de la mijoteuse quelques minutes pour qu’il s’évapore.

4. Ajouter de la saveur

Le goût des épices et des fines herbes s’atténue dans la mijoteuse. Vous pouvez donc augmenter les quantités ou les ajouter seulement en fin de cuisson.

5. Ajuster le temps de cuisson

Le temps de cuisson à la mijoteuse n’est pas le même que le temps de cuisson au four. 1 heure de cuisson au four à 350 °F correspond à 6 à 8 heures à basse température ou 4 à 6 heures à haute température.

6. Ajouter les pâtes et le riz au bon moment

Ajoutez les pâtes et le riz à la toute fin de la cuisson pour éviter que ceux-ci ne se déforment ou s’agglutinent. Ces deux aliments absorbent du liquide en cuisant, assurez-vous qu’il y en a en quantité suffisante avant de les ajouter dans votre mijoteuse. Privilégiez le riz à cuisson rapide et faites précuire vos pâtes au besoin.

7. Ne pas ajouter les produits laitiers en début de cuisson

Vous devriez ajouter les produits laitiers à la fin de la cuisson pour les réchauffer sans les cuire et ainsi éviter que le gras ne se sépare. Au besoin, remplacez les produits laitiers par des soupes ou crèmes condensées, ces dernières tolèrent mieux les cuissons lentes.

À la recherche d’une mijoteuse? Voici les 5 modèles les plus vendus sur Amazon :

Cette mijoteuse de 7 litres en acier inoxydable est pratique et simple à utiliser. Elle offre 3 réglages de chaleur manuels pour cuisiner à basse ou haute température, tandis que le chaud peut être utilisé pour garder votre repas à une température de service idéale. Le contenant de cuisson en grès est amovible pour l’utiliser comme plat de service et vous pouvez le mettre au lave-vaisselle pour le nettoyer.

COURTOISIE AMAZON

Prix : 56,88 $ sur Amazon

Cette mijoteuse de 8 litres vous permet de cuisiner des repas pour 7 à 8 personnes. Son design ovale permet de sauver de l’espace sur votre plan de travail et elle inclut un chauffe-cuillère qui sera parfait pour réchauffer une sauce d’accompagnement pour votre repas.

COURTOISIE AMAZON

Prix : 69,98 $ sur Amazon

La mijoteuse d’Hamilton Beach est programmable et elle offre 5 temps de cuisson différents pour s’adapter à toutes vos recettes. Son contenant en grès est amovible et lavable au lave-vaisselle et elle est garantie 5 ans.

COURTOISIE AMAZON

Prix : 59,98 $ sur Amazon

Cette mijoteuse ovale de 6 litres a 3 options de cuisson programmable : FlexCook, manuel et programme pour répondre à tous vos besoins en cuisine. Le mode FlexCook vous permet de programmer deux modes de chaleur et temps de cuisson différents en un seul cycle de cuisson. Le mode programme vous permet de choisir un mode de chaleur et un temps de cuisson et de passer directement au chaud lorsque la cuisson se termine. Le contenant en grès et le couvercle en verre vont tous les deux au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

COURTOISIE AMAZON

Prix : 99,99 $ sur Amazon

Ce multicuiseur de 8,5 litres 8-en-1 remplace 14 ustensiles de cuisine. Vous pouvez vous en servir comme mijoteuse, cuiseur à vapeur, faitout, casserole à rôtir, cuiseur à pain, casserole et bien plus. Cet appareil cuit les aliments jusqu’à 30 % plus rapidement qu’un four conventionnel grâce à sa triple chaleur de fusion qui combine des éléments chauffants inférieurs, latéraux et vapeurs.

COURTOISIE AMAZON