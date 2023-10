La taxe rose encore présente au Québec?

TENDANCES - La taxe rose est une pratique commerciale qui consiste à augmenter le prix des produits destinés aux femmes par rapport à ceux destinés aux hommes. Une récente étude a démontré que la taxe rose est une réalité qui frappe les femmes du monde entier. Aux États-Unis les produits pour femmes sont en moyenne 13 % plus chers que ceux pour hommes, tandis qu’au Royaume-Uni, le déodorant pour femmes coûte en moyenne 8,9 %, de plus. Cette taxe fait évidemment mal à notre portefeuille surtout lorsque l’on sait que le salaire des femmes est encore à ce jour moins élevé que celui des hommes. En gros, on fait moins d’argent et on paie plus cher !