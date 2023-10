Comment occuper son chat

Vous avez l’impression que votre chat s’ennuie ou encore qu’il a quelques livres en trop? Même lorsque votre chat reste à l’intérieur, vous pouvez rendre sa vie plus stimulante de plusieurs façons afin qu’il soit heureux et qu’il mène une vie équilibrée.

• À lire aussi: Les 10 plus beaux costumes d’Halloween pour animaux

• À lire aussi: Blanche, trouvée parmi les poubelles, attend sa seconde chance depuis deux ans

En enrichissant le milieu de vie de votre chat, vous lui offrirez un environnement sécuritaire où il pourra exprimer ses comportements naturels, sans jamais avoir à mettre une patte à l’extérieur de la maison!

5 idées pour enrichir la vie d'un chat

1. Le bol interactif

Le repas étant l’un des moments préférés du chat, pourquoi ne pas le prolonger et le rendre plus amusant sans devoir pour autant nourrir davantage votre félin? Avez-vous une boîte à chaussures ainsi que des rouleaux vides de papier de toilette et d’essuie-tout?

Pexels Jessica Lewis

Coupez les rouleaux afin qu’ils ne soient pas tous de la même longueur et collez-les ensuite à la verticale (debout) dans la boîte. Utilisez une colle non toxique et laissez-la sécher avant de cacher des croquettes dans les rouleaux.

Votre chat adorera découvrir des surprises en glissant ses pattes dans les tuyaux!

2. Les hauteurs et les cachettes

Offrez des hauteurs et des cachettes à votre chat afin qu’il se sente en sécurité. Les chats adorent grimper, se cacher et observer de différents points de vue.

Installez des étagères de façon sécuritaire en fixant les tablettes solidement au mur, mettez à sa disposition des arbres à chats comportant plusieurs niveaux et offrez-lui des boîtes en carton.

3. L’herbe à chat fraîche

En plus d’être belle, l’ herbe à chat fraîche plaît beaucoup aux chats et favorise la digestion. Les chats mangent naturellement de l’herbe à l’extérieur; cela régularise leur système digestif.

Courtoisie Amazon

Choisissez une herbe sans engrais ni pesticides et veillez à ce que votre chat n’ait pas accès aux autres plantes de la maison, qui pourraient être toxiques pour lui.

4. La station de grattage

Si vous voulez offrir à votre ami félin l’équivalent d’une journée au spa, proposez-lui une aire de grattage !

Munie de surfaces de différentes textures et d’une variété de brosses, elle permet au chat de s’automasser et de relaxer.

Courtoisie Amazon

Pour augmenter le plaisir de votre chat, saupoudrez la structure d’herbe à chat.

5. La fenêtre

Regarder par la fenêtre est une activité adorée des chats, tout comme nous aimons passer du temps devant la télévision!

Facilitez-lui l’accès aux fenêtres de sorte qu’il puisse observer ce qui se passe à l’extérieur, comme les allées et venues des oiseaux et des écureuils.

Pexels Cats Coming

Des chats à adopter à la SPCA de Montréal

De nombreux chats de tous les âges sont en attente d’une famille à la SPCA de Montréal. Pour rencontrer de magnifiques animaux disponibles à l’adoption, allez les voir au refuge!