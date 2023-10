La Pleine Lune d'octobre sera très spéciale

La Pleine Lune du 28 octobre prochain nous plongera dans une énergie intense et bienveillante. L’alignement de la Terre, la Lune et le Soleil quasi parfait nous offrira une éclipse lunaire, aussi appelée Lune rouge. La totalité de l’éclipse lunaire ne sera malheureusement pas visible au Québec, mais vous pourrez observer la phase de la pénombre à Montréal à partir de 17h39, au lever de la Lune. Même si nous ne pourrons pas la voir, cette éclipse de Lune partielle ne laissera personne indifférent et sera un moment de pleine croissance propice à l’introspection et la réflexion.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Pleine Lune d’octobre

L’éclipse lunaire en spiritualité

Plusieurs significations spirituelles sont associées aux éclipses lunaires depuis des siècles. Il s’agit d’un moment de grande puissance et de mystère propice aux changements et bouleversements majeurs. L’éclipse lunaire invite à se connecter à nos émotions, à notre corps et à notre intuition.

C’est la période où l’énergie de la Lune est la plus puissante, soyez réceptif, l’éclipse lunaire nous encourage à laisser de côté ce qui ne nous sert plus et à s’ouvrir aux nouvelles opportunités. La méditation, l’introspection et la recherche de guidance spirituelle vous aideront à passer au travers cette période de grands changements. S’il y a quelque chose dans votre vie que vous désirez changer, c’est le moment d’utiliser l’énergie transformatrice pour le faire.

Il s’agit également d’un bon moment pour demander conseils à vos guides spirituels. L’éclipse lunaire est perçue comme un portail entre les mondes, visibles et invisibles, nous permettant de communiquer et d’honorer nos ancêtres et les divinités. Soyez attentifs aux signes, aux présages et à vos rêves pour recevoir les conseils et la sagesse de vos alliés spirituels.

Les effets de la Pleine Lune du chasseur

La Pleine Lune d’octobre porte également le nom de Pleine Lune du chasseur, un surnom datant de l’époque où l’on chassait pour se nourrir. La chasse d’automne permettait de faire des réserves pour l’hiver et c’était également une période idéale pour la chasse à l’oiseau migrateur. Suivant la Pleine Lune des récoltes, il s’agit d’un moment de transition dans les saisons qui nous invite à la réflexion, la méditation et à cultiver un sentiment de gratitude pour tout ce que nous avons récolté dans notre vie.

L’influence de la Pleine Lune en Taureau

Sous le signe du Taureau la Pleine Lune sera fortement influencée par les caractéristiques de ce 2e signe du zodiaque. Le Taureau est reconnu pour sa stabilité et sa persévérance, des qualités qui vous aideront à faire face aux turbulences émotionnelles.

Son amour pour les plaisirs sensoriels tels que la nature, l’art et la nourriture lui viennent de la planète Vénus qui le gouverne. Profitez-en pour vous faire plaisir durant cette Pleine Lune!

Le Taureau est associé à l’élément Terre, ce qui le rend très proche de la nature. Connectez-vous à la Terre en prenant une marche en nature ou à l’aide de vos cristaux favoris.

Finalement, la stabilité financière étant très importante pour le Taureau, la Pleine Lune sera un moment idéal pour réfléchir à l’influence de nos valeurs matérielles sur notre bien-être.

En résumé :

La Pleine Lune d’octobre sera encore plus spéciale puisqu’elle sera accompagnée d’une éclipse lunaire. Ce sera un moment de changement et de transformation vous invitant à lâcher prise sur tous les éléments de votre vie qui sont inutiles, à vous ouvrir aux nouvelles opportunités, à réfléchir sur votre sécurité émotionnelle et à maintenir un équilibre émotionnel durant cette période intense.