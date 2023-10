Selon nous, il n’y a rien de plus réconfortant qu’un bol de soupe chaude après une journée à l’extérieur en automne. Dès que le mercure baisse et que les feuilles des arbres se colorent de rouge, de jaune et d’orange, on sort nos meilleures recettes de soupes, potages et veloutés qui vont embaumer la maison. En manque d’inspiration? Inspirez-vous de ces 15 recettes de soupes réconfortantes de nos chefs pour cuisiner les légumes de saison.

Voici nos 15 meilleures recettes végétariennes

Ce chili végétarien du chef Jonathan Garnier est rempli de bons légumes et de saveurs!

Cette salade à base d'aubergine, de feta, de pommes de terre et de pois chiche est tout simplement parfaite!

Eve-Lyne Auger propose une version végétarienne de ce traditionnel plat des plus réconfortants. Essayez sans tarder ce vol-au-vent de tofu, carotte, maïs, pois vert et cheddar râpé.

Une recette de pâtes simple, rapide à préparer et savoureuse à souhait!

Cette superbe recette végétarienne de Jonathan Garnier surprendra toute la famille avec ses saveurs incomparables.

La sauce tomate, de la crème 35 %, du fromage râpé, des légumes rôtis...Nos ingrédients favoris sont réunis dans ce plat gourmand de cannellonis.

La sauce au miel et chipotle est parfaite pour accompagner les morceaux de tofu croustillant. N'oubliez pas la purée d'aubergine et les haricots verts pour compléter votre repas.

Si vous n'avez jamais goûté au tempeh, voici la recette idéale pour l'essayer! Les légumes, le gingembre frais, la sauce piquante, le riz basmati et la sauce soja sucrée, vous aurez un délicieux repas en seulement 25 minutes.

Vous pouvez compter sur le chef Jean-François Plante pour préparer la meilleure pizza végétarienne.

Découvrez cette savoureuse recette du chef Jean-François Plante tirée de son plus récent livre Tablées.

Ces brochettes de tofu débordent de saveurs! Avec le riz aux olives en accompagnement, ce plat végé est parfait pour la saison du BBQ!

Cette recette de Jonathan Garnier est idéale pour préparer une sauce bolognaise sans viande.

Les saveurs du sud se marient à merveille aux légumes, maïs grillé et fèves noires.

Cette décadente recette de burger végé de Jonathan Garnier fera le bonheur de toute la famille.

Ce savoureux plat se prépare avec des pâtes de lasagne fraîches, des pleurotes et une sauce crémeuse à l'ail et au thym. Une recette gourmande signée Jean-François Plante.

