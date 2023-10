Une entreprise d'ici derrière les lumières de la sphère à Las Vegas

BUZZ - Il y a 2 semaines, le groupe U2 a inauguré la salle immersive « La Sphère ». Cette salle est entièrement constituée d’écrans et de LED, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. La sphère a couté 2,3 milliards de dollars US. Elle mesure 111 mètres de haut et 157 mètres de large. Cette salle de spectacle amène le divertissement à un autre niveau. C’est l’entreprise SACO technologies, basée ici à Montréal, qui a conçu et fabriqué la technologie LED utilisée sur les plans d’affichage. Son vice-président principal du développement des affaires, Yanick Fournier est avec nous.