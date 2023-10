Aubergine « parmigiano » tombée de tomates au basilic

Niveau de difficulté : Apprenti (facile) - Rendement total : 4 portions - Temps de préparation : (15-20 minutes) - Temps de cuisson : (8-10 minutes) - Temps pour dégorgeage : (120 minutes)

INGRÉDIENTS

Aubergines

2 Aubergines communes

Qs Sel

1⁄2 Farine tout usage

3 Œufs

1 1⁄2 tasses (375ml) Chapelure

1 tasse (250ml) Parmesan râpé finement

2 c. à soupe (30ml) Persil haché

Tombé de tomates

2 c. à soupe (30ml) Huile d’olive

4 Tomates mondées et épépinées écrasée

1 Petit oignon haché finement

2 Gousses d’ail haché finement

1 c. à soupe (15ml) Miel local

2 c. à soupe (30ml) Pâte de tomate

7 à 10 Feuilles de basilic ciselé

Garniture

1/4 tasse (60ml) Copeaux de parmesan

Qs Feuilles de basilic

PRÉPARATION

Étape 1

Préchauffer la friteuse à air chaud à 400F (190C).

Étape 2

Dans une sauteuse, faire suer l’oignon et l’ail dans un généreux filet d’huile d’olive de 2 à 3 minutes. Ajouter le miel et les tomates écrasées puis poursuivre la cuisson 5 à 6 minutes. Poursuivre avec la pâte de tomate et assaisonner de sel et poivre selon votre goût. Laisser cuire 5 minutes et ajouter le basilic ciselé avant de servir.

Étape 3

Tailler les aubergines en tranches de 2cm d’épaisseur. Les saler généreusement et les faire dégorger sur une grille 120 minutes. Par la suite, éponger les tranches avec un papier absorbant en les pressant dans ce dernier.

Étape 4

Préparer votre panure à l’anglaise. (1: Farine, pour enrober chaque tranche. 2: Les œufs battus, pour y plonger les tranches farinées. 3 : La chapelure panko avec le parmesan et le persil, pour enrober les tranches une à une.)

Étape 5

Disposer les tranches d’aubergines pannées dans la friteuse à air chaud pour 8 à 10 minutes pour qu’elles soient bien croustillantes. Une fois cuites, les assaisonner de sel et poivre.

Étape 6

Monter l’assiette en commençant avec un généreuse portion de tombé de tomates et y disposer les tranches d’aubergines croustillantes. Garnir de parmesan râpé et de quelques feuilles de basilic