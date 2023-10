Entrevue

Mélanie et Stéphanie Boulay reprennent la route

Les soeurs Boulay sont avec nous. Mélanie et Stéphanie portent la tournée de leur plus récent album Échapper à la nuit tout l’automne et cet hiver également. On discute de ça avec elles bien entendu. Mais on prendra aussi de leurs nouvelles et on jase du 10e anniversaire de leur tout premier album; anniversaire qu’elles ont souligné cette année.

La suite de l'entrevue :