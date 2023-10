Filets de porc croustillants au parmesan, sauce ranch et pickle de légumes

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15-20 minutes

Temps de cuisson : 8-10 minutes

Temps de marinade : 2 à 3 heures

INGRÉDIENTS

Porc :

1 filet de porc Olymel (450-500g)

1⁄2 tasse de farine tout usage

2 œufs

1 tasse (250ml) de chapelure

2 c. à soupe (30ml) de persil haché

1⁄4 tasse de parmesan

Jus de pickle

1 tasse (250ml) de vinaigre de vin blanc

3⁄4 tasse (180ml) de sucre

1 tasse (250ml) d’eau

2 c. à soupe (30ml) d’épices à marinade

Légumes

2 branches de céleris pelés et coupés en tranches fines

2 carottes nantaises pelées et coupées en tranches fines

6 oignons perlés pelés et coupés en demi

1⁄2 bulbe de fenouil coupé en bâtonnets

Sauce ranch

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer la friteuse à air chaud à 400F (190C).

Étape 2 : Pour la marinade, amener à ébullition, le vinaigre avec l’eau, le sucre et les épices. Retirer du feu et laisser infuser quelques minutes avant de passer le tout au tamis fin. Y ajouter les légumes taillés et les laisser mariner 2 à 3 heures. Retirer les ensuite et bien les assaisonner de sel et poivre avant de les servir.

Étape 3 : Nettoyer le filet de porc en retirant le tissu conjonctif à l’aide de la pointe d’un couteau. Tailler ensuite le filet en 8 tranches égales. À l’aide d’un marteau à viande ou du dos d’une poêle de fonte, escaloper les tranches de filets entre deux pellicules plastiques pour les aplatir légèrement (1cm).

Étape 4 : Préparer votre panure à l’anglaise.

Farine avec sel et poivre pour enrober chaque tranche. Les œufs battus pour y plonger les tranches farinées. La chapelure panko avec le parmesan et le persil pour enrober les tranches une à une.

Étape 5 : Disposer les tranches de filets de porc pannées dans la friteuse à air chaud pour 8 à 10 minutes pour qu’elles soient bien croustillantes. Une fois cuite, les assaisonner de sel et poivre.

Étape 6 : Monter l’assiette en commençant avec un généreuse portion de sauce ranch et y disposer les tranches de filets de porc croustillant. Garnir de quelques légumes marinés et de quelques feuilles de verdure. Servir aussitôt.